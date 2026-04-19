“Herkesin barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünya hayal ediyorum”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Muhtemelen farklı derdim

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kesinlikle müzikle alakalı bir şeyler yapardım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Maalesef hem ülkemdeki hem de dünya siyaseti

Kayıtsız kalamadığım şey... Kesinlikle haksızlık

En büyük pişmanlığım… Müzik konusunda kendimi çok geç geliştirmek

En büyük sevincim… Sanırım 2 sene önce Freezone yarışmasının ödülü.

Hayatımın dönüm noktası… Lisenin başında bir müzik grubuna girmek

En keyif aldığım müzik... Tartışmasız Hayko Cepkin

En son izlediğim film… Soysuzlar Çetesi

Kendim için son aldığım şey… Kaliteli bir kulaklık

Dolabımdaki en gereksiz şey… Belki bir gün takarım diye aldığım ama asla takmadığım aksesuarlar

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Müzikle alakalı herhangi bir şey. Plak CD vb.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Sportif olarak daha aktif olmak olabilir. Eskiden çok daha aktiftim ama bu aralar maalesef eskisi kadar aktif olamıyorum.

Kendimde beğendiğim özellik… Sanırım yaratıcı olmam ve biraz da inatçı olmam.

Olmasa da olur… Çok param

Olmazsa olmaz… Sanatsız bir hayat

En iyi yaptığım yemek… Biftek

Hayalimdeki dünya… Herkesin barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünyadır

Aşk benim için… Çok kolay açıklanacak bir şey değil ama iki tarafında hem birbirine saygı hemde sevgi duyduğu ve keyif aldıkları şeyleri beraber yapınca daha da keyifli yapan çok güzel bişey olduğunu söyleyebilirim.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Hayko Cepkin. Kendisi benim için gerçekten bir idol ve onunla tanışmayı çok isterdim

Görmek istediğim yer… Japonya.

Mutlaka yapmak istediğim… Paraşütle atlayış

Son olarak söylemek istediklerim… Hayatınızı nasıl yönlendirmek istiyorsanız öyle yönlendirin. Gün gelince keşke bunları da yapsaydım diye üzülmeyin. Vay be neler neler yapmışım diye sevinin.