“Herkesin barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünya hayal ediyorum”

Portre / Arda Akbil - Öğrenci
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Muhtemelen farklı derdim
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kesinlikle müzikle alakalı bir şeyler yapardım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Maalesef hem ülkemdeki hem de dünya siyaseti
Kayıtsız kalamadığım şey... Kesinlikle haksızlık
En büyük pişmanlığım… Müzik konusunda kendimi çok geç geliştirmek
En büyük sevincim… Sanırım 2 sene önce Freezone yarışmasının ödülü.
Hayatımın dönüm noktası… Lisenin başında bir müzik grubuna girmek
En keyif aldığım müzik... Tartışmasız Hayko Cepkin
En son izlediğim film… Soysuzlar Çetesi
Kendim için son aldığım şey… Kaliteli bir kulaklık
Dolabımdaki en gereksiz şey… Belki bir gün takarım diye aldığım ama asla takmadığım aksesuarlar
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Müzikle alakalı herhangi bir şey. Plak CD vb.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Sportif olarak daha aktif olmak olabilir. Eskiden çok daha aktiftim ama bu aralar maalesef eskisi kadar aktif olamıyorum.
Kendimde beğendiğim özellik… Sanırım yaratıcı olmam ve biraz da inatçı olmam.
Olmasa da olur… Çok param
Olmazsa olmaz… Sanatsız bir hayat
En iyi yaptığım yemek… Biftek
Hayalimdeki dünya… Herkesin barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünyadır
Aşk benim için… Çok kolay açıklanacak bir şey değil ama iki tarafında hem birbirine saygı hemde sevgi duyduğu ve keyif aldıkları şeyleri beraber yapınca daha da keyifli yapan çok güzel bişey olduğunu söyleyebilirim.
Onunla çok tanışmayı isterdim… Hayko Cepkin. Kendisi benim için gerçekten bir idol ve onunla tanışmayı çok isterdim
Görmek istediğim yer… Japonya.
Mutlaka yapmak istediğim… Paraşütle atlayış
Son olarak söylemek istediklerim… Hayatınızı nasıl yönlendirmek istiyorsanız öyle yönlendirin. Gün gelince keşke bunları da yapsaydım diye üzülmeyin. Vay be neler neler yapmışım diye sevinin.