“Her yolculuk kendi ışığını beraberinde getirir”

Sonay DEMİRPENÇE

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Tutkulu

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yazar/Ressam olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Yüksek lisans planlarım ve ekonomik kargaşa

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Geçmişte hayatıma aldığım hoşgörüsüz insanlara değerlerinden fazla güvenip, önem vermek olabilir

En büyük sevincim… Kardeşimin hayatıma girdiği gün

Hayatımın dönüm noktası… Üniversite eğitimime Hollanda'da başlayıp, DAÜ'ye geçiş yapmam. 2021 yılı diyebilirim

Beni en çok etkileyen yazar… Jose Maruo De Vasconcelos

Başucumdaki kitap… Friedrich Nietzche'nin Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabı

En keyif aldığım müzik… Ohia'dan Lioness derim. Türkçe baktığımda da Barış Akarsu'dan Rüzgar

En son izlediğim film… the Homesman (Yolcu)

Kendim için son aldığım şey… Bileklik

Dolabımdaki en gereksiz şey… Fuşya pembe kazağım

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Düşünülüp alınan her hediyenin özel bir yeri vardır, spesifik bir şey söyleyemem

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Yok, kendimi böyle seviyorum

Kendimde beğendiğim özellik… Kesinlikle derin düşünme yeteneğim ile yaratıcı yönümün ortaya çıkmasıdır

Olmasa da olur… Gereksiz kaygılar. Yarın ne olacağı belli değil sonuçta

Olmazsa olmaz… Çekirdek ailem, köpeklerim ve en yakın kız arkadaşlarım

En iyi yaptığım yemek… Etli molehiya

Hayalimdeki dünya… Barış ve adaletin hüküm sürdüğü birleşik bir Kıbrıs dışında insanların birbirlerine saygı ve dürüstlükle yaklaştıkları bir yer olabilirdi

Aşk benim için… Bir bütünleşme, derin bir bağ, hayatın yoğun duygularını yaşatan bir deneyimdir

Onunla çok tanışmayı isterdim… Leonard Cohen

Görmek istediğim yer… Susa Vadisi

Mutlaka yapmak istediğim… Sırt çantamla hayalimdeki yerleri ziyaret etmek

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat, bazen rüzgarın savurduğu yapraklar gibi sürükler insanı. Ama kalbinin derinlerinde hep bir yön, bir tutku vardır; seni asıl yoluna geri döndüren. Ben de o yolculuğun peşindeyim. Hem kendi sesimi bulmaya, hem de kendi dünyama bir iz bırakmaya kararlıyım. Sevgi, sanat ve barışla örülü bir dünyada, her adımda biraz daha kendimi keşfederken, bilirim ki her yolculuk kendi ışığını beraberinde getirir. Bu muhteşem röportaj için Yenidüzen Gazetesi'ne çok teşekkür ederim.