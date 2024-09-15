“Her yolculuk kendi ışığını beraberinde getirir”
‘PORTRE’ Melisa Zabitler- Yüksek Lisans Öğrencisi
Sonay DEMİRPENÇE
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Tutkulu
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yazar/Ressam olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Yüksek lisans planlarım ve ekonomik kargaşa
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Geçmişte hayatıma aldığım hoşgörüsüz insanlara değerlerinden fazla güvenip, önem vermek olabilir
En büyük sevincim… Kardeşimin hayatıma girdiği gün
Hayatımın dönüm noktası… Üniversite eğitimime Hollanda'da başlayıp, DAÜ'ye geçiş yapmam. 2021 yılı diyebilirim
Beni en çok etkileyen yazar… Jose Maruo De Vasconcelos
Başucumdaki kitap… Friedrich Nietzche'nin Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabı
En keyif aldığım müzik… Ohia'dan Lioness derim. Türkçe baktığımda da Barış Akarsu'dan Rüzgar
En son izlediğim film… the Homesman (Yolcu)
Kendim için son aldığım şey… Bileklik
Dolabımdaki en gereksiz şey… Fuşya pembe kazağım
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Düşünülüp alınan her hediyenin özel bir yeri vardır, spesifik bir şey söyleyemem
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Yok, kendimi böyle seviyorum
Kendimde beğendiğim özellik… Kesinlikle derin düşünme yeteneğim ile yaratıcı yönümün ortaya çıkmasıdır
Olmasa da olur… Gereksiz kaygılar. Yarın ne olacağı belli değil sonuçta
Olmazsa olmaz… Çekirdek ailem, köpeklerim ve en yakın kız arkadaşlarım
En iyi yaptığım yemek… Etli molehiya
Hayalimdeki dünya… Barış ve adaletin hüküm sürdüğü birleşik bir Kıbrıs dışında insanların birbirlerine saygı ve dürüstlükle yaklaştıkları bir yer olabilirdi
Aşk benim için… Bir bütünleşme, derin bir bağ, hayatın yoğun duygularını yaşatan bir deneyimdir
Onunla çok tanışmayı isterdim… Leonard Cohen
Görmek istediğim yer… Susa Vadisi
Mutlaka yapmak istediğim… Sırt çantamla hayalimdeki yerleri ziyaret etmek
Son olarak söylemek istediklerim… Hayat, bazen rüzgarın savurduğu yapraklar gibi sürükler insanı. Ama kalbinin derinlerinde hep bir yön, bir tutku vardır; seni asıl yoluna geri döndüren. Ben de o yolculuğun peşindeyim. Hem kendi sesimi bulmaya, hem de kendi dünyama bir iz bırakmaya kararlıyım. Sevgi, sanat ve barışla örülü bir dünyada, her adımda biraz daha kendimi keşfederken, bilirim ki her yolculuk kendi ışığını beraberinde getirir. Bu muhteşem röportaj için Yenidüzen Gazetesi'ne çok teşekkür ederim.