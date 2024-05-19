Hayvan üreticileri sokakta: "Mücadelemiz sürecek"

Serap ŞAHİN / Devrim DEMİR

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, çiğ süt fiyatının belirlenmesi, girdi maliyetlerine indirim yapılması ve ithal et kararının kaldırılması gerekçesiyle aldıkları süresiz eylem kararı bugün başladı.

Lefkoşa’da süresiz araçlı eylem başlatma kararı alan Birlik yetkilileri, geçtiğimiz hafta canlı hayvan fiyatına hayat pahalılığı oranında artış yapılması kararını da üretmişti.

Eylemciler önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne gitti, Tarım Bakanlığı önünde birlik başkanı Mustafa Naimoğulları'nın kısa açıklamasının ardından Başbakanlık önüne doğru yola koyuldu. Hayvan üreticileri, Tarım Bakanlığı önünde traktörlerle giriş çıkışı da kapattı.

Hayvan üreticileri, Başbakanlık'a gitmeden önce Meclis önünde durdu.

Hayvan üreticileri, son yıllardaki zam furyasının cezasının hayvan üreticilerine kesildiğini belirterek, mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

YENİDÜZEN ADIM ADIM TAKİPTE...

SAAT 13.00

Hayvan üreticileri, Meclis önünde...

"Zamların cezası üreticiye kesildi"

Meclis önünde açıklama yapan üreticiler, zamların cezasını üreticiye kestiklerini söyledi. Başbakanın kurultaya oynadığını ifade Naimoğulları, "Her şeye zam yaptınız derdiniz sadece ithal et mi?" diye sordu. Kasaların da kendileri ile dalga geçtiğini kaydeden Naimoğulları, mücadeleye devam edeceklerini bir kez daha yineledi.

Hayvan üreticileri Meclis'in kapısını kırdı...

SAAT 12.50

Tarım Bakanlığı önünde traktörlerle giriş çıkışı kapatan hayvan üreticileri Meclis önüne gidiyor.

SAAT 12.40

Hayvancılar Tarım Bakanlığı önünde:

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları Tarım Bakanlığı önünde kısa bir açıklama yaptı. Naimoğulları, "Yanlışlarından geri döneceğiz" diye kandırılmayacaklarını bakan Çavuş'u çiçeklerle karşıladıklarını söyledi.

Üreticiyi "darbe" vuracak açıklamalarla geldiklerini kaydeden Naimoğulları, Başbakan Ünal Üstel'in üreticiyi yok etmek için uğraş verdiğini kaydetti. Hayvan üreticilerinin tüm Kıbrıs'ın sesi olmak için geldiğini ifade eden Naimoğulları, "Mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş'un başbakanın izni olmadan adım atmadığını kaydeden Naimoğulları, "Yıllarca araplara et sattık canlı hayvan sattık. Korkarak biryere varamazsınız" dedi.

SAAT 12.00

Hayvan üreticileri polis kontrolünde çok sayıda araç ile Tarım Bakanlığı önüne ilerliyor.

SAAT 10.45

Sabah saatlerinde Gönyeli çemberinde toplanan hayvan üreticileri Tarım Bakanlığı'na doğru harekete geçti. Polis hayvan üreticilerinin kullanacağı güzergahta tedbir aldı.

SAAT 10.00

Gazimağusa bölgesinden gelen üreticiler Hamitköy çemberinde, Güzelyurt bölgesinden gelen üreticiler ise Gönyeli çemberinde toplandı.