“Hayat pahalılığı bir zam değil, alım gücünü koruma mekanizmasıdır”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Mali Sekreteri Ahmet Karaoğulları, hayat pahalılığı (HP) uygulamalarına ve İstatistik Kurumu’nun kullandığı kriterlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Karaoğulları, adanın kuzeyinde Devlet Planlama Örgütü’ne bağlı İstatistik Kurumu’nun yaklaşık 20 yıldır aynı tüketim sepetiyle Hayat Pahalılığı oranlarını belirlediğini savunarak, bu durumun çalışanların reel alım gücünün sistematik biçimde erimesine yol açtığını söyledi. Açıklamada, teknik adıyla Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) enflasyonun ölçülmesinde temel gösterge olduğu hatırlatılırken, Türkiye’de dahi tüketim sepetinin her yıl güncellendiği, buna karşın Kuzey Kıbrıs’ta bu sepetin uzun yıllardır revize edilmemesinin ciddi bir sorun olduğu ifade edildi.

KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı resmi verilere de değinen Karaoğulları, 2025 yılının ilk altı ayında yüzde 17,79, ikinci altı ayında ise yüzde 21,66 hayat pahalılığı artışı gerçekleştiğini, yıllık HP oranının yüzde 39,45’e ulaştığını belirtti. Güncellenmeyen kriterlere rağmen açıklanan bu rakamların dahi, temel tüketim maddelerindeki fiyat artışlarının boyutunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Hayat pahalılığının bir “zam” olmadığının altını çizen Karaoğulları, HP’nin çalışanların alım gücünü korumaya yönelik bir telafi mekanizması olduğunu vurguladı. Hayat pahalılığı ödeneğinin, maaşlar arasındaki adaletsizliği gidermek için bir ücret artışı gibi sunulmasının teknik ya da ekonomik bir çözüm olmadığını kaydeden Karaoğulları, bu yaklaşımın çalışanların gelecekteki maaşlarını da olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Açıklamada, bu anlayışın sürdürülmesi halinde maaş skalasının daralacağı, yeni başlayan çalışanlarla kıdemliler arasındaki farkın anlamsızlaşacağı, uzun vadede emekliliğe esas kazançların düşeceği ve çalışanların gelecekteki gelirlerinin zayıflayacağı kaydededildi. Karaoğulları, bunun iyi niyetli bir düzenleme değil, zamana yayılmış planlı bir fakirleştirme anlamına geldiğini ifade etti.

UBP–DP–YDP Hükümeti’ne tepki gösteren Karaoğulları, hükümetin maaş dengesizliğini gidermeyi amaçlamadığını, asgari ücrete hayat pahalılığı oranının altında artış yapılmasının ve vergi matrahlarının güncellenmemesinin bu durumu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Karaoğulları, maaş dengesizliğinin giderilmesi için göç yasasının kaldırılması, vergi matrahlarının güncellenmesi, herkes için eşit ve gerçek tüketim verilerine dayalı hayat pahalılığı uygulanması ve alt gelir grupları için ek telafi mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamanın sonunda KTOEÖS’ün, hayat pahalılığı uygulamasının amacından saptırılmasına ve çalışanların alım gücünün zayıflatılmasına karşı mücadeleyi sürdüreceği vurgulandı.