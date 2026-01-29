DAÜ, Times Higher Education alan sıralamasında ilk 400’de

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), işletme ve ekonomi alanında İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) sıralamasında ilk 400'de yer aldı.

Üniversite sıralamalarının yayıncısı İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını alan bazında açıkladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), işletme ve ekonomi alanında dünyada 91 ülkeden toplam 1,067 üniversitenin sıralandığı 301-400 bandında yer alarak, KKTC’de birinci bandı, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında ise üçüncü bandı paylaştı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ, Fiziksel Bilimler ve Mühendislik alanlarında da 109 ülkeden 1,497 üniversitenin sıralandığı Fiziksel Bilimler alanında 301-400 bandında yer alarak, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında da ikinci bandı paylaştı.

98 ülkeden 1,555 üniversitenin sıralandığı Mühendislik alanında ise DAÜ 501-600 bandına yerleşirken, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında da beşinci bantta yer aldı.

DAÜ ayrıca geçen yıl ilk kez listeye girme başarısını gösterdiği Tıp ve Sağlık alanında 102 ülkeden 1,230 üniversite arasında 801-1000 bandında yer alarak, bu alanda Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri genelinde dördüncü bandı paylaştı.

Kılıç: “DAÜ’nün uluslararası görünürlüğü ve akademik gücü artarak devam ediyor”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, THE gibi dünyanın en saygın üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri tarafından alan bazında üst sıralarda yer almanın DAÜ’nün eğitim, araştırma ve akademik üretim konularındaki istikrarlı başarısının göstergesi olduğunu kaydetti.