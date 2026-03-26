Hasgüler, YDP Genel Başkan Danışmanı oldu

Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olan Mehmet Hasgüler, siyasi hayatına Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) devam edecek.

YDP Genel Başkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirilen Hasgüler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “YDP Genel Başkanı Sayın Arıklı ile yıllar öncesine dayanan bir dostluğumuz var. Başkan beni aradı ve özellikle dış politikada fikir ve tecrübeme ihtiyacı olduğunu söyledi. Memnuniyetle kabul ettim. Faydalı olacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise yaptığı açıklamada Mehmet Hastürer’e hoş holgeldin dileklerini iletti.