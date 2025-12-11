Harmancı ve Prountzos, AB Kıbrıs Temsilcisi ile görüştü

Lefkoşa’nın iki belediye başkanı, Mehmet Harmancı ve Charalambos Prountzos, dün gece Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisi Johannes Hahn ile bir araya geldi. Görüşme, başkentteki ara bölgede yer alan Dayanışma Evi’nde gerçekleşti.

Harmancı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “İki toplumun yararına olacak yeni fikirlerimizi, ortak çalışmalarımızı ve bu süreçte AB’nin izleyebileceği yapıcı politikaları değerlendirdik.” dedi.

AB’nin mali yardım programına da değinen Harmancı, Kıbrıs Türk toplumuna sağlanan mali desteğin, “2004’te Kıbrıs’ın AB’ye üyeliği sırasında Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Komisyonu’na verilen görevin yalnızca bir aracı olduğunu” hatırlattığını söyledi.

Bu çerçevede, “Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs Türk toplumuna uygulanan izolasyonların sona ermesi ve Kıbrıs Rum toplumu ile AB’ye yakınlaşmanın sağlanması konusunda çok daha büyük bir sorumluluk taşıdığını” vurguladı.

Harmancı, ekim ayında Kıbrıslı Türk lider olarak seçilen Tufan Erhürman’ın ezici seçim başarısının, AB’nin federal çözüm temelindeki girişimleri için yeni bir fırsat sunduğunu kaydetti. Erhürman’ın savunduğu federal modelin, AB’nin de desteklediği çözüm yaklaşımı olduğuna işaret etti.

Bu hafta başında Lefkoşa’nın kuzeyini etkileyen sel felaketine de kısaca değinen Harmancı, “Yaklaşık 40 saat durmaksızın çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ve destek veren herkese içten teşekkürlerimi sunarım.” ifadelerini kullandı.