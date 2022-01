Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları dün Lefkoşa bölgesi muhtarlarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile milletvekili adayları dün Lefkoşa bölgesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Sohbet toplantısı şeklinde geçen görüşmede muhtarların sorunları konuşuldu, sorularına yanıt verildi, TDP’nin plan ve projeleri aktarıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, halkın temel temsilcileri olan muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların yaşadığı sıkıntıları yakından bildiklerini kaydetti. Muhtar, aza, belediye başkanı ve meclis üyelerinin kamu hizmetlerindeki önemli görevleri yerine getirdiklerini ifade eden Özyiğit, yerel yönetimler ne kadar iyi çalışırsa halkın da o kadar iyi hizmet alacağını söyledi.

Pandemi ile birlikte özellikle sağlık ve ekonomi başta olmak üzere her alanda tam bir çöküş olduğunu belirten Özyiğit, “Özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere ciddi bir kesim çok zor günler yaşamakta. Bunları en iyi bilenlerin başında da muhtarlar gelmektedir. Muhtarlar, belediyeler her ne kadar üstün bir çabayla vatandaşlara yardım etmeye çalışsa da hükümetler maalesef bu konuda sınıfta kalmıştır” dedi.

Meclis başta olmak üzere her platformda özellikle pandemi ile mücadelede muhtarlar ile belediyelerin daha çok işin içine katılması, daha çok işbirliği yapılması yönünde defalarca çağrıda bulunduklarını anımsatan Özyiğit, bunun yapılmadığı her işte plansızlığın ortaya çıktığını kaydetti.

TDP olarak muhtarlarla işbirliği içinde çalışacaklarını, bu konuda oldukça hassas olduklarını belirten Özyiğit, “Muhtarların sorunlarını çözerek, çakışma koşullarını iyileştireceğiz, öylece vatandaşların sorunlarının da çözümüne yardımcı olacağız” dedi.



Mehmet Harmancı: Muhtarlıklar da bütçe üzerinde söz sahibi olmalı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, TDP MYK üyesi Mehmet Harmancı da konuşmasında yerel yönetimlerin başladığı yerin muhtarlıklar olmasına rağmen, yasa gereği Belediyelerden İçişleri Bakanlığı’na bağladıklarını belirterek, bunun yanlışlığına dikkat çekti.

Bu yapının doğru işleyebilmesinin ancak yasal ortaklıkla mümkün olabileceğini kaydeden Harmancı, “Yerel Yönetimler reformu olacaksa da, muhtarlıklar da mutlaka bunun bir parçası olmalıdır” dedi.

Muhtarlıklar güçlendirmek isteniyorsa çift kamaralı Belediye Meclislerinin gündeme gelmesi gerektiğini kaydeden Harmancı, “Bu yapıda muhtarlıklar da bütçe üzerinde söz sahibi olmalıdır. Yerel yönetimler reformundaki en büyük tehlike, küçük yerleşim yerleri büyüklerle birleştirildiğinde bütçe üzerindeki etkilerini kaybetmiş olacakları noktasıdır. Bunu düzelterek ve tüm muhtarlara etkin rol vererek eşit paylaşım sağlanmalıdır” dedi.

Görev süresi boyunca özellikle de pandemi döneminde muhtarlarla el ele ve iş birliği içinde çalışarak Lefkoşa’da kimseyi aç ve açıkta bırakmamaya çalıştıklarını belirten Harmancı, bunun merkezi hükümet politikasıyla desteklenerek ihtiyaç duyulmayacak noktaya getirilmesi gerektiğini kaydetti.