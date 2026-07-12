Türkiye'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Levent, son dönemde hem hakkında verilen yaklaşık 70 milyon TL'lik adli para cezası hem de AHBAP Genel Başkanlığı'nı bırakacağını açıklamasıyla kamuoyunun gündemindeydi.

Haluk Levent, haziran ayında karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle yargılandığı davada yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılmış, mahkeme ayrıca hakkında çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağına hükmetmişti. Kararın ardından Levent, söz konusu çeklere ilişkin ödemelerin taksitlendirildiğini belirterek herhangi bir mağduriyet bulunmadığını savunmuştu.

Bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada sağlık sorunları yaşadığını da duyuran Levent, AHBAP'ın bu yılki mali denetim sürecinin tamamlanmasının ardından genel başkanlık görevini bırakacağını açıklamıştı.

Levent'in adı son günlerde İstanbul merkezli yürütülen bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında da gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Portekiz vatandaşı Tessy Ramos Correia'nın savcılık ifadesinde, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu bazı tanınmış isimler hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu öne sürüldü.

Haluk Levent ise söz konusu iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla reddederek, "Hayatım boyunca sigara dahi içmedim, uyuşturucu madde kullanmadım" ifadelerini kullandı.