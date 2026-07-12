Girne’de bir garip olay: Alkollü şahıs, kendi aracını ateşe verdi

Girne’de, şirketine ait aracın üzerine yanıcı madde döküp ateşe veren ve tamamen yanmasına neden olan alkollü şahıs tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre olay, bugün saat 11.45 sıralarında, Girne’deki Aygül Sokak üzerinde meydana geldi.

A.Ö. isim kısaltmalı 45 yaşındaki şahıs, alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kendi şirketine ait araç üzerine yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle tamamen yanmasına sebep oldu.

Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis, nefes örneği vermeyi reddeden alkollü şahsı, “Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Hareket” suçlamasıyla tutukladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor…