Endonezya’nın Lezzet Yolculuğu: Rendang ve Sayur Asem ile Tanışın
YDÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Damla Karadayı yazdı: Endonezya’nın Lezzet Yolculuğu: Rendang ve Sayur Asem ile Tanışın
Dünyanın dört bir yanında farklı kültürleri keşfetmenin en keyifli yollarından biri hiç kuşkusuz o ülkenin mutfağını tanımaktır. Bu hafta rotamızı, baharatların başrolde olduğu, her lokmasında farklı aromalar sunan Endonezya’ya çeviriyoruz. Saatlerce sabırla pişirilen efsanevi Rendang ve ona ferahlık katan geleneksel Sayur Asem, yalnızca birer yemek değil; aynı zamanda Endonezya’nın tarihini, yaşam tarzını ve misafirperverliğini yansıtan iki önemli lezzet.
Gelin, bu hafta Endonezya sofralarına konuk olalım; önce dünyaca ünlü Rendang’ın hikâyesini öğrenelim, ardından bu eşsiz yemeğin neden tek başına servis edilmediğini ve onu tamamlayan Sayur Asem’in sofradaki yerini birlikte keşfedelim.
Rendang
Rendang, Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesindeki Minangkabau halkına ait geleneksel bir et yemeğidir. Dana eti; Hindistan cevizi sütü, aromatik baharatlar ve otlarla saatlerce kısık ateşte pişirilir. Uzun pişirme sonunda sıvı tamamen çekilir, baharatlar ete işler ve koyu kahverengi, karamelize bir görünüm oluşur. Özellikle düğünler, dini bayramlar ve aile kutlamalarında hazırlanır.
Rendang'ın kökeni 16. yüzyılda Batı Sumatra'da yaşayan Minangkabau halkına dayanır. Uzun yolculuklarda bozulmadan saklanabilmesi amacıyla et, Hindistan cevizi sütü ve baharatlarla uzun süre pişirilmiştir. Günümüzde Endonezya'nın ulusal yemeklerinden biri olarak kabul edilir.
Malzemeler
- 1 kg dana kuşbaşı
- 800 ml Hindistan cevizi sütü
- 2 limon otu
- 4-5 kaffir lime yaprağı (isteğe bağlı)
- 2 defne yaprağı
- 3 cm galangal
- 3 cm zencefil
- 5 diş sarımsak
- 8-10 arpacık soğan
- 4-6 kırmızı acı biber
- 2 kapya biber
- 2 çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı kişniş
- 1 çay kaşığı kimyon
- Tuz
- Karabiber
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapımı
- Soğan, sarımsak, biberler ve baharatlar püre hâline getirilir.
- Baharat karışımı yağda kavrulur.
- Limon otu ve yapraklar eklenir.
- Et ilave edilerek mühürlenir.
- Hindistan cevizi sütü eklenir.
- Kısık ateşte 3–4 saat pişirilir.
- Sıvı çekilip et karamelize olunca servis edilir.
Rendang'ın Yanında Ne Servis Edilir?
Rendang geleneksel olarak tek başına servis edilmez. Genellikle Nasi Putih (beyaz pirinç), Sambal (acı biber ezmesi), Acar Timun (salatalık turşusu) ve Sayur Asem (ekşimsi sebze çorbası) ile birlikte sunulur. Bu eşlikçiler yemeğin yoğun baharatlı lezzetini dengeler.
Sayur Asem
Sayur Asem, Endonezya mutfağına özgü hafif ekşimsi aromaya sahip geleneksel bir sebze çorbasıdır. 'Sayur' sebze, 'Asem' ise ekşi anlamına gelir. Karakteristik lezzetini demirhindinden alır ve özellikle Rendang gibi ağır et yemeklerinin yanında servis edilir.
Kökeni Java Adası'na dayanır. Mevsim sebzelerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş, zamanla Endonezya'nın en sevilen geleneksel çorbalarından biri hâline gelmiştir.
Malzemeler
- 1 litre su
- 2 adet mısır
- 150 g yeşil fasulye
- 1 havuç
- 150 g kabak
- 1 küçük patlıcan (isteğe bağlı)
- 1 domates
- 2 diş sarımsak
- 3 arpacık soğan
- 1 yemek kaşığı demirhindi püresi
- 1 çay kaşığı palm şekeri
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Yapımı
Mısır ve havuç suda haşlanmaya başlanır.
Soğan ve sarımsak eklenir.
Diğer sebzeler ilave edilir.
Demirhindi, tuz, karabiber ve palm şekeri eklenir.
Sebzeler yumuşayana kadar pişirilir.
Sıcak olarak Rendang'ın yanında servis edilir.