Antibiyotik Her Diş Ağrısının İlacı Değildir

Diş ağrısı, günlük yaşam kalitesini en fazla etkileyen sağlık sorunlarından biridir. Gece başlayan şiddetli bir diş ağrısı, kişinin uyumasını engelleyebilir, iş verimini düşürebilir ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir. Böyle zamanlarda birçok kişi çözümü evde kalan bir antibiyotiği kullanmakta ya da “Doktorum bana antibiyotik yazsın, ağrım geçsin.” düşüncesinde aramaktadır. Oysa diş hekimliğinde antibiyotik, her ağrının tedavisi değildir. Hatta gereksiz kullanımı, hem bireysel hem de toplumsal açıdan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.Öncelikle şunu bilmek gerekir ki diş ağrılarının büyük bir kısmının nedeni diş çürükleri, pulpa iltihapları veya diş eti hastalıklarıdır. Bu durumların temel tedavisi antibiyotik değil, enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasıdır. Çürük bir dişin dolgu veya kanal tedavisi ile tedavi edilmesi, gerektiğinde çekilmesi ya da diş eti enfeksiyonunun profesyonel olarak temizlenmesi gerekir. Antibiyotik tek başına enfeksiyonu ortadan kaldırmaz; yalnızca belirli durumlarda enfeksiyonun yayılmasını kontrol altına almaya yardımcı olur. Diş hekimliğinde antibiyotik kullanımının gerçekten gerekli olduğu durumlar oldukça sınırlıdır. Yüzde yaygın şişlik oluşması, ateş, lenf bezlerinde büyüme, yutma güçlüğü, ağız açmada belirgin kısıtlılık veya enfeksiyonun çevre dokulara yayılma riski bulunan hastalarda antibiyotik tedavisi gerekebilir. Ayrıca bağışıklık sistemi baskılanmış bazı hastalarda veya belirli kalp hastalıklarına sahip bireylerde, bazı işlemler öncesinde koruyucu antibiyotik uygulanması uluslararası kılavuzlar doğrultusunda önerilmektedir. Ancak bu karar mutlaka diş hekiminin değerlendirmesi sonucunda verilmelidir. Buna karşılık, yalnızca diş ağrısı olması, sıcak-soğuk hassasiyeti bulunması veya küçük bir diş eti iltihabı varlığı antibiyotik başlanması için yeterli değildir. Ne yazık ki toplumda “Antibiyotik kullanınca ağrım geçiyor.” şeklinde yaygın bir inanış bulunmaktadır. Aslında geçici olarak azalan belirtiler, hastalığın tamamen iyileştiği anlamına gelmez. Enfeksiyon odağı ağızda kaldığı sürece sorun devam eder ve çoğu zaman daha ciddi tablolarla tekrar karşımıza çıkar.Antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımı en önemli küresel sağlık sorunlarından biri olan antibiyotik direncine neden olmaktadır. Gereksiz antibiyotik kullanımı sonucunda bakteriler zamanla ilaçlara karşı direnç geliştirir. Bunun sonucunda gelecekte gelişecek enfeksiyonların tedavisi zorlaşır, daha güçlü ilaçlara ihtiyaç duyulur ve hastanede yatış süreleri uzayabilir. Dünya genelinde milyonlarca insanı ilgilendiren bu sorun, yalnızca sağlık çalışanlarının değil, toplumun tamamının sorumluluğundadır.Bunun yanında antibiyotiklerin masum ilaçlar olmadığı da unutulmamalıdır. Alerjik reaksiyonlar, mide-bağırsak şikâyetleri, ishal, mantar enfeksiyonları ve bazı ilaçlarla etkileşim gibi istenmeyen yan etkiler görülebilir. Özellikle rastgele kullanılan antibiyotikler, kişinin mevcut hastalıklarını olumsuz etkileyebilir veya başka sağlık problemlerine yol açabilir. Bu nedenle komşudan, aile bireyinden veya daha önceki reçeteden kalan antibiyotiklerin kullanılması kesinlikle doğru değildir.

Hastalarımızın sık yaptığı hatalardan biri de kendini iyi hissettiğinde antibiyotiği erken bırakmak ya da doktorun önerdiği dozun dışına çıkmaktır. Antibiyotik tedavisi başlanmışsa, ilacın önerilen dozda ve sürede kullanılması büyük önem taşır. Tedavinin erken kesilmesi, enfeksiyonun tam olarak kontrol altına alınamamasına ve direnç gelişimine katkıda bulunabilir.Bir diğer önemli konu ise ağrı kesici ile antibiyotiğin birbirine karıştırılmasıdır. Antibiyotik ağrı kesici değildir. Ağrının azalması için gerektiğinde uygun ağrı kesiciler kullanılabilir; ancak asıl çözüm diş hekimi tarafından uygulanacak tedavidir. Çürük temizlenmeden, kanal tedavisi yapılmadan veya enfeksiyon boşaltılmadan yalnızca antibiyotik kullanarak kalıcı iyileşme beklemek doğru değildir.Diş hekimleri olarak amacımız yalnızca hastalarımızın ağrısını gidermek değil, aynı zamanda gereksiz ilaç kullanımını önleyerek toplum sağlığını korumaktır. Bilimsel rehberler doğrultusunda hareket etmek, antibiyotiği yalnızca gerçekten gerekli olduğunda reçete etmek ve hastalarımızı bu konuda bilinçlendirmek mesleki sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır.

Unutmayalım; antibiyotik, doğru zamanda ve doğru hastada hayat kurtaran çok değerli bir tedavi aracıdır. Ancak her diş ağrısında başvurulacak sihirli bir çözüm değildir. Diş ağrısı yaşadığınızda antibiyotik aramak yerine vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurmanız, hem sağlığınızı koruyacak hem de gereksiz ilaç kullanımının önüne geçecektir. Çünkü ağız ve diş sağlığında kalıcı çözüm, ilacı değil, hastalığın gerçek nedenini tedavi etmekten geçer.