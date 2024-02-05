Halkın Partisi Fikri Ataoğlu’nu polise şikayet etti

Halkın Partisi geçtiğimiz hafta Ombudsman raporu ile yasalara aykırı şekilde ve ihalesiz olarak kiralama işlemler yaptığı saptanan Turizm Bakanlığı Eski Eserler Dairesi yöneticileri ve Bakan Fikri Ataoğlu aleyhinde “görevi kötüye kullanma” ve “görevi ihmal” suçlamasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdi.

Halkın Partisinden yapılan açıklamada “mademki hem Başsavcılık hem de Ombudsman ortada kamu ihale yasasına aykırı şekilde, hukuka aykırı ihalesiz işler olduğu tespit edilmiştir o zaman polis soruşturmasıyla ceza yasasına göre suç işlenip işlenmediğinin araştırılması ve kamunun zarara uğratılması ve ilintili suçlar konusunda sorumluların hesap vermesi gerekmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca “Halkın Partisi bu konuların üzerine gitmeye ve takipçisi olarak kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.