Hakemi darp eden şahıs tutuklandı

Geçitkale ile Baf Ülkü Yurdu takımları arasında dün oynanan futbol maçı sırasında, kendisine kırmızı kart gösterdiği gerekçesiyle Geçitkale takımı oyuncusu İ.B.(E-43) kafası ile, maçın orta hakemi Z.T.’yi (E-34) yüzüne vurarak darp etti. İ.B. tutuklandı.

İzinsiz ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklandı.

İskele’deki hırsızlık olayında yeni gelişme

Polisten verilen bilgiye göre, Perşembe günü İskele’de bir inşaat şirketine ait şantiyedeki depodan muhtelif inşaat malzemeleri ile aletleri çaldıkları tespit edilerek tutuklanan; Ö.B.(E-30), O.B.(E-32), E.B.(E-32), M.B.(E-18) ve M.B.’nin (E-35), yürütülen ileri soruşturmada, İskele’de bir inşaat şantiyesinin deposunda ve Lefkoşa’da yapımı devam etmekte olan bir apartmanın zemin katında muhafaza edilen elektrikli daire testere, matkap ve lazerli seramik kesme makinesini de çaldıkları tespit edildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında, Girne’de M.İ’nin (E-41)çalınan aletler arasında bulunan 4 şarjlı matkap ile kırıcı/delici aleti, piyasa değerinin altında satın aldığı da tespit edilerek tutuklandı.

Demirhan’da hırsızlık

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden bir şahsın dün akşam, market içerisinde satışa sunulan toplam 4 bin 100.09 TL değerindeki muhtelif gıda ve kozmetik ürünlerini alıp, kasada ödeme yapmadan çaldığı tespit edildi. Polis olayla ilgili A.A 'yi(E-21) tutukladı.

Gönyeli ve Çatalköy’de yangın

Gönyeli’de dün saat 13.30 sıralarında Bekir Şevki Naci Sokak üzerinde, Mehmet İşleyen’in kullanımındaki SN 407 plakalı salon araçta, muhtemelen motor bölümünden sızan yağın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümündeki alt koruma keçeleri yandı.

Öte yandan, Çatalköy’de yapımı devam eden iki katlı binanın alt katındaki kiler odası içerisinde çıkan ve kendiliğinden sönen yangında muhtelif inşaat malzemeleri, aletler ve merdivenler yandı, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise inşaatın tüm duvarları da islendi.