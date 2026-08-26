Hafta sonu sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hafta sonunda sıcaklığın beş derece düşeceğini ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Ağustos – 02 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge sıcak ve nispeten nemli, cumartesi ve pazar günleri ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, cuma günü açık ve az bulutlu akşam saatleri doğu kesimler parçalı bulutlu, cumartesi günü parçalı çok bulutlu ve sağanak veya gök gürültülü sağanak, pazar günü açık ve az bulutlu öğle saatleri iç kesimler parçalı bulutlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı; iç kesimlerde 37 – 40, cumartesi ve pazar günleri ise 32 – 35 derece, sahillerde ise periyot boyunca 32 – 35 derece olacak. Hafta sonunda rüzgâr kuvvetli esecek.