Gymnich toplantısı Limasol’da gerçekleşti

AB Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Toplantısı'nın (Gymnich) dün Limasol’da gerçekleştirildiği ve AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldıkları toplantının ana konusunun Ukrayna olduğu ifade edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Gymnich” toplantısında Ukrayna’daki savaş ve AB’nin üstleneceği rolün ne olacağının ana konu olarak ele alındığını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın çarşamba gecesi düzenlene yemekte AB dışişleri bakanlarını Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ve gelişmeler konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, “Gymnich” toplantısında ise Ukrayna ile Rusya arasındaki olası görüşmelerin başlaması durumunda AB’nin rol ve tutumunun ne olacağının ele alındığını aktardı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, bu konudaki kararın dışişleri bakanları düzeyinde değil liderler düzeyinde alınması gerektiği görüşünde olduğunu da aktardı.

Hindistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının katılımı

Gazete ayrıca, Hindistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları’nın “Gymnich” toplantısında Orta Doğu konusunun ele alınması çerçevesinde Kıbrıs’ın güneyine gittiklerini hatırlatarak, toplantıda “Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru” (IMEC) konusunun gündeme geldiğini vurguladı.