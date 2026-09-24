Mormenekşe Alaniçi yolunda tamirat yapılacak
Mormenekşe Alaniçi ana yol güzergahında, 26 Eylül'de yol tamiratı yapılmaya başlanacağı duyurularak yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmesi ve trafik işaretlerine uyması istendi.
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Mormenekşe Alaniçi ana yol güzergahında, 26 Eylül'de yol tamiratı yapılmaya başlanacağı duyurularak yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmesi ve trafik işaretlerine uyması istendi.
Karayolları Dairesi Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, bahse konu güzergahta çöken kısımlara yama yapılacak.
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