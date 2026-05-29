Güneye geçişlerdeki yoğunluk devam ediyor

Kıbrıs’ın kuzeyindeki yurttaşların bayram tatili boyunca güneye geçişleri sürerken, bariktlarda yaşanan yoğunluk bayramın üçüncü gününde de devam etti.

Özellikle Kermiya barikatında sabahın erken saatlerinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayramın ilk iki gününde yaşanan yoğunluğun benzeri bugün de tekrar ederken, bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kermiya barikatındaki araç kuyruğunun çevre yolu çemberine kadar uzandığı gözlemlendi.

Güneye geçmek isteyen sürücüler, uzun süre trafikte beklemek zorunda kalırken, bölgede yoğun bir araç hareketliliği yaşandı.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen yurttaşların geçişleri nedeniyle barikatta sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.