Güneyden kuzeye uyuşturucu getirdikleri iddia edildi!

Lefkoşa’da meydana gelen “Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan H.Y., D.Ö.G. ve M.B. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Tutku Kızıltaç, uyuşturucu suçlarından meseleleri bulunan D.Ö.G. ile M.B.’nin Kermiya barikatına giderken araçlarının durduğunu, araçtan inen bir kişinin yaya olarak sınırı geçip Kıbrıs’ın güneyine gittiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, güneye geçen kişinin H.Y. olduğunun belirlendiğini, kuzeye dönüşünde barikatta durdurularak üzerinde arama yapıldığını ifade etti. Yapılan aramada H.Y.’nin üzerinde yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirten polis, zanlının ifadesinde D.Ö.G. ve M.B.’nin yönlendirmesiyle güneye giderek 60 Euro karşılığında 4 gram uyuşturucu satın aldığını söylediğini aktardı.

Polis, H.Y.’nin ayrıca 1 ve 3 Haziran tarihlerinde de yine aynı kişilerin yönlendirmesiyle güneye giderek 30 Euro karşılığında 2 gram uyuşturucu madde satın aldığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

H.Y.’nin tutuklanmasının ardından D.Ö.G. ile M.B.’nin de Millet Bahçesi yakınlarında tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu kaydetti. Polis, bu nedenle zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.