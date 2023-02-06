Güneyden de dayanışma: İyi haberler bekliyoruz

Türkiye'deki depremde henüz kendilerinden haber alınmayan Kıbrıs kafilesiyle ilgili adanın güneyinden de dayanışma mesajı geldi.

AKEL'in açıklamasında, "25 Kıbrıslıtürk öğrencinin kaldığı otelin çöktüğü haberi üzerine doğan endişeleri paylaşıyor, çocukların akıbeti hakkında bir an önce iyi haberler almayı diliyoruz" dendi.

"Çocukların ailelerine, Kıbrıstürk toplumuna bu zor saatlerde metanet diliyor, dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz" denen AKEL açıklamasında, endişeler paylaşıldı.

Türkiye'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise saat 13:24’te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından çok sayıda can kaybı yaşandı.