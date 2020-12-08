Güneydeki seyahat trafiği COVID-19 nedeniyle yüzde 79 oranında azaldı
Kıbrıs’ın güneyindeki seyahat trafiğinin Covid-19 pandemisi nedeniyle Ocak-Eylül ayları arasında yüzde 79 oranında azaldığı bildirildi.
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Kıbrıs’ın güneyindeki seyahat trafiğinin Covid-19 pandemisi nedeniyle Ocak-Eylül ayları arasında yüzde 79 oranında azaldığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Kıbrıs Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Eylül ayları arasında Güney Kıbrıs’a 981 bin 849 turist geldiğini ve bu sayının, geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 610 bin 502 olduğunu yazdı.
Haberde, sadece Eylül ayında ise güneye 119 bin 426 turist geldiği ve bu rakamın geçen yılın Eylül ayında 679 bin 628 olduğu belirtildi.
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