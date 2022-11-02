Güneyde yeni proje: 1.000 elektrikli araç şarj noktası

Kıbrıs'ın güneyinde yeni nesil elektrikli araçlara yönelik olarak kamusal alanlara bin adet elektrikli araç şarj noktası kuruluyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu; Ulaştırma, Haberleşme ve Bayındırlık Bakanlığı'nın 3,7 milyon Euro bütçeli 1.000 adet kamuya açık elektrikli araç şarj noktası kurulmasına yönelik hibe programı önerisini onayladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, elektrikli araç şarj alt yapısının geliştirilmesinin elektrikli araçların kullanımı için gerekli bir koşul olduğu ve 2021 yılında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Elektrikli Araçların Kullanımının Teşvik Edilmesine Yönelik Genel Politika Çerçevesinin hedefleri arasında yer aldığı belirtildi.

Bu hedefe ulaşmak için Elektromekanik Hizmetler Dairesi, Ulusal Toparlanma ve Dayanıklılık Plânına, "Yeşil Ekonomiye Hızlı Geçiş - Sürdürülebilir Ulaşım" Politika Ekseni altında, 1.000 elektrikli araç şarj istasyonunun kurulmasına destek sağlamak için "1000'e Kadar Elektrifikasyon" Hibe Programını dâhil etti.

Şarj noktalarının kurulmasına yönelik uygun mekânlar arasında, halka açık park alanları, belediye ve mahalli park yerleri, halka açık özel park alanları, benzin istasyonları, şarj istasyonu alanları yer alıyor.