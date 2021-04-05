Güneyde eski bakan Hasikos hayatını kaybetti

Kıbrıslı Rum eski İçişleri bakanlarından Sokratis Hasikos’un bu sabaha yakın hayatını kaybettiği bildirildi.

64 yaşında hayatını kaybeden Hasikos’un bir süredir kanser tedavisi görmekte olduğunu yazan haber kaynakları, Hasikos’un 2019 yılında da eşini kanserden kaybettiğini anımsattı.

DİSİ Başkan yardımcılığının yanı sıra siyasi büro üyesi de olan Hasikos, 25 Ağustos 1999 yılında Glafkos Klirides hükümeti döneminde Savunma Bakanı olarak atanmış ve hükümetin görev süresinin tamamlandığı 28 Şubat 2003 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştü.

1 Mart 2013 tarihinde, Nikos Anastasiadis hükümeti döneminde ise İçişleri Bakanı olarak atanan Hasikos, bu görevini 10 Mayıs 2017 tarihine kadar sürdürdü.