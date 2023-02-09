Güneyde de yardım kampanyası başlatıldı

Kıbrıs'ın güneyinde AKEL,Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerle ilgili yardım kampanyası başlattığını açıkladı.

Kampanyaya AKEL'in yanı sıra bazı siyasi partiler, sendika ve örgütler de destek veriyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Türkiye’de ve Suriye'de yaşanan depremin yol açtığı trajik sonuçların ardından depremzedelere yardım amacıyla temel ihtiyaç maddeleri ve para toplamak için AKEL ve Halk Hareketi bir dayanışma kampanyası başlattı.

Kıbrıs halkını depremzedelere yardıma yönelik her türlü çabayı güçlendirmeye ve dayanışmasını ifade etmeye çağırıyoruz.Toplanmakta olan temel ihtiyaç malzemeleri:

Şilte, battaniye, (iyi durumda) kışlık giysi ve ayakkabı, gıda, konserve, bebek maması ve sütü, halı ve kilim, kişisel hijyen malzemeleri, mutfak malzemeleri ve gereçleri, deterjan, engelli ve çocuk bezi, güneş enerjisi feneri, aile çadırı, ilk yardım çantası, ilaç.

İlaçların listesi için:

https://akel.org.cy/depremzedelerle-dayanisma-kampanyasi/...

Toplama yerleri:

Tüm şehirlerdeki PEO merkezleri ve büroları

EDON Merkez Konseyi binası (Andrea Papakosta Caddesi No:1 - Lefkoşa)

Hafta içi her gün saat: 8.00-17.00 arası

Para göndermek için banka hesabı:

11601G4415703 Hellenic Bank (PEO – KINONIKI ALLILEGI)

(IBAN CY480050011600011601G4415703)

Daha fazla bilgi için tel.: (00357) 22589521"