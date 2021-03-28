Güneyde büyük bir barışçıl protesto yürüyüşü düzenlendi

Lefkoşa’nın güneyinde dün “Os Dame- Buraya Kadar” başlığı altında büyük bir barışçıl protesto yürüyüşü düzenlendiği haber verildi.

Yürüyüşe katılanların üzerlerinde sağlık, pandemi, polis şiddeti konulu pankartlar taşıdıklarını ve sloganlar attıklarını bildiren güneydeli haber kaynakları, yürüyüşün Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’ndan, Başkanlık Sarayı’na doğru gerçekleştirildiğini kaydetti.

Katılımcıların polis baskısı, hükümet yolsuzluğu, bölücü ve ırkçı politikalar aynı zamanda pandeminin başarısız bir şekilde yönetilmesine karşı sokaklara döküldüklerini belirttikleri, aynı zamanda mültecilerin geçişlerinin kısıtlanması için Astromerit bölgesindeki geçiş noktası hattına dikenli tel döşenmesine atıfta bulundukları da kaydedildi.