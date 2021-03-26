Güneyde, Britanya SARS-CoV-2 mutasyonu Kıbrıs’ta %38,39
Kıbrıs'ın güneyinde Covid-19'un daha hızlı yayılan mutasyonu olarak bilinen "Britanya mutasyonu"na % 38.39 oranında rastlandı.
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Kıbrıs'ın güneyinde Covid-19'un daha hızlı yayılan mutasyonu olarak bilinen "Britanya mutasyonu"na % 38.39 oranında rastlandı.
Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) gönderilen pozitif vakalara yapılan incelemeler sonrasında 461 olumlu vakanın 177’sinde "Britanya mutasyonu"na rastlandığını açıkladı.
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