Güneyde 565 yeni vaka, 1 can kaybı

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 54 bin 652 test yapıldı, 565 yeni Covid-19 vakası saptandı. 74 yaşındaki bir erkek hasta hayatını kaybetti.

Böylece güneyde toplam vaka sayısı 48 bin 278'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 262'ye çıktı.

Coronavirüs nedeniyle bugün hayatını kaybeden 74 yaşındaki erkek hastanın ilk doz aşısını olduğu belirtilirken, tedavi altında olan 196 kişiden 47'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.