Güneyde 559 yeni vaka, 2 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 49.383 test yapıldı 559 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin 74 yaşındaki bir kadın ve 62 yaşındaki bir erkek olduğu açıklandı. Hayatını kaybedenlerin Covid-19'a karşı aşılanmadığı belirtildi.

Hastanelerde 46'sı ağır olmak üzere 205 kişi yatıyor.