Güneyde 410 yeni vaka, 2 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 410 pozitif vaka belirlendi, 2 kişi hayatını kaybetti.

82 yaşında bir kadın ve 90 yaşında bir erkeğin yaşamını kaybettiği, her iki kişinin de farklı hastalıkları olduğu açıklandı.

51'i ağır olmak üzere 217 hasta güneyde Covid-19 tedavisi görüyor. Moleküler yöntemi (PCR) ve antijen hızlı tespit yöntemi ile toplam 43.173 test yapıldı.

Testler sonucu 410 vaka ile birlikte “pozitiflik oranı” % 0,95 şeklinde açıklandı.

Güneyde bugüne kadar Covid-19 kaynaklı 162 erkek (% 66) ve 83 kadın (% 34) yaşamını kaybetti. Hastalıktan ölenlerin yaş ortalaması 79. Larnaka ve Baf Havalimanlarında yolcu kontrolü kapsamında alınan 1.449 numuneden 12 vaka belirlendi.

Birleşik Krallık'tan dönen ve otellerde karantinada olan kişilerin gelişinden sonraki 7. günde yapılan testlerden ise 1 kişi Covid-19 pozitif olarak saptandı. En yüksek pozitiflik oranı yine Limasol’da saptandı.