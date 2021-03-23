Güneyde 365 yeni vaka, 1 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 36,702 test sonucu 365 yeni pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 36,702 test sonucu 365 yeni pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Pazar günkü 22 hastaya kıyasla yoğun bakım ünitelerinde 28 hasta ile yoğun bakıma kabullerde artış kaydedildi.
Şu anda devlet hastanelerinde 50'si ağır olmak üzere 222 hasta var.
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Etiketler : güney, Coronavirüs