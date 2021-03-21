Güneyde 336 yeni vaka, 1 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 336 Covid-19 pozitif vakası belirlendi, 1 kişi öldü.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 336 Covid-19 pozitif vakası belirlendi, 1 kişi öldü. Toplam 47 bin 306 test yapıldı, pozitiflik oranı 0.71 olarak açıklandı.
Güneyde ölü sayısı 243’e yükseldi. Tedavisi devam eden 212 kişi var, 45’inin sağlık durumu ciddi...
Limasol Genel Hastanesi'nde ölen kişinin 95 yaşında ve farklı hastalıklara sahip olduğu belirtildi.
Ölüm istatistikleri 161 erkek (% 67) ve 82 kadın (% 33) şeklinde açıklandı.
Covid-19’dan ölenlerin yaş ortalaması 79.
Son 24 saatte bölgelere göre testler, pozitif sayısı ve pozitiflik oranları şöyle:
Lefkoşa 19.237 - 49 - 0.25%
Limasol 13.044 - 115 - 0.88%
Larnaka 7,201 - 19 - 0,26%
Baf 4.000 - 18 - 0.45%
Mağusa 2.154 - 6 - 0.28%
Asker 4 - 2
Bu haber toplam 397 defa okunmuştur
Etiketler : güney, Coronavirüs