Güney turizminde sert düşüş

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Hizmetleri verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 2021 ilk iki ayında adaya gelen turist sayısında yüzde 95,3 düşüş kaydedildi.

Buna göre, Ocak – Şubat 2021 döneminde, adaya gelen turist sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 95,3 ve 2019’a kıyasla yüzde 95,2 azalarak 191 bin 214’ten 8 bin 936’ya düştü.

Şubat 2021’de, gelen turist sayısı Şubat 2020’ye kıyasla (gelenler 105.592) yüzde 95,2 düşerek 5 bin 47 oldu.



Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Hizmetlerine göre, Yunanistan’dan gelenler Şubat 2021’de yüzde 44,6 ile başlıca turist kaynağı olurken bunu Almanya yüzde 8,7 ve Rusya yüzde 8,2 izledi.



Şubat 2020’ye kıyasla, Yunanistan’dan gelenlerin oranı yüzde 77,6 azalırken, Almanya’dan gelenler yüzde 91,3, Rusya’dan gelenler yüzde 94,8 azaldı.

Kıbrıs’ın güneyine gelen yolcuların amacı: yüzde 11,6 turizm, yüzde 35,2 dost ve akraba ziyareti, yüzde 53,2 iş için.



Bunun aksine, Şubat 2020’de, yüzde 60,7 tatil için, yüzde 21,4 dost ve akraba ziyareti, yüzde 17,8 iş için.