Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Pruntzos da forumdan çekildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'nın, forum davetinde unvanının ELAM’ın baskısı üzerine değiştirilmesi nedeniyle Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Haralambos Pruntzos da Kıbrıs’ın güneyinde yapılması planlanan Cyprus Forum’dan çekilme kararı aldığını açıkladı.

Cyprus Mail’in haberine göre, forum davetinde Harmancı için kullanılan “Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı” ifadesi, organizasyon tarafından “Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk toplumu lideri” olarak değiştirilmişti.

ELAM, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "işgal altındaki Lefkoşa'nın sözde belediye başkanının Kıbrıs Forumu'na katılacağını öğrenmekten duyduğu üzüntüyü" dile getirmiş ve Harmancı'nın foruma katılımını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

Harmancı dün yaptığı açıklamada, ELAM’ın tepkisinin ardından forum yetkililerinden “krizin büyümesini önlemek amacıyla unvanın değiştirildiğine” dair bir e‑posta aldığını belirterek, bunun “Irkçı ve ayrıştırıcı propagandanın, manipülasyonun ve siyasi baskının barış kültürünü zedeleyen tehlikeli bir örneği” olduğunu ifade etmiş ve bu nedenle etkinliğe katılmayacağını açıklamıştı.

Pruntzos’tan dayanışma göstergesi…

Harmancı’nın kararının ardından Pruntzos’un da “dayanışma göstergesi” olarak forumdan çekildiğini bildirildi.

Forum yönetimi de “belediye başkansız” devam edecek etkinlikte barış ve demokrasi ödüllerinin bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum’a takdim edileceğini, halen 220 konuşmacının programa katılımında bir sorun olmadığını açıkladı.

CTP’den tepki… Toros: “Siyasi baskı nedeniyle ünvan değiştirilmesi kabul edilemez”

Gelişmeler üzerine CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros da parti olarak etkinliğe katılmayacaklarını duyurdu. Toros, demokratik olarak seçilmiş bir belediye başkanının resmi ünvanının siyasi baskı nedeniyle değiştirilmesini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi ve barış kültürünü geliştirmeyi amaçlayan bir platformun siyasi baskı altında bir tarafın demokratik kurumlarını tartışma konusu haline getirmemesi gerektiğini kaydetti.

Atlı’dan tepki… "Hayal kırıklığı yarattılar"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi Üyesi Mine Atlı da forumun tepkileri dikkate almayan ve "geriye kalan katılımcılarla devam edeceğini” vurgulamayı tercih eden tutumunun “hayal kırıklığı yarattığını” belirterek etkinlikten çekildiğini açıkladı.

Özgür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut ise açıklamayı “küçümseyici” ve konuyu önemsizleştirmeye çalışan bir yaklaşım olarak değerlendirerek katılımını iptal ettiğini duyurdu.

Türk tarafındaki diğer bazı konuşmacılar da benzer gerekçelerle etkinlikten çekildiklerini duyururken, Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan ile Liberal Demokrasi Hareketi Başkanı Engin Deniz Görgüner de katılımı iptal edenler arasında yer aldı.

Haberde ayrıca, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 1958’de kurulduğu, Türk belediye başkanlarının uluslararası platformlarda (Avrupa Parlamentosu dahil) resmi sıfatlarıyla yer aldığı hatırlatıldı.

Elam’ın Mayıs 2026 seçimleri sonrası Rum Meclisi’nde üçüncü büyük parti konumuna yükselmesiyle, partiye yakın çevrelerin yaz boyunca Türk toplumuna yönelik etkinliklerin iptali için baskı kurduğu; bazı kurumların ise Türk toplumuyla ilgili tutumlarını Elam’a daha “uyumlu” görünmek amacıyla değiştirdiği de haberde yer aldı.