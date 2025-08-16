Gümrüksüz makyaj malzemesi ve elektronik sigara ele geçirildi

Girne’de gümrüksüz makyaj malzemesi, Mutluyaka’da da gümrüksüz elektronik sigara ele geçirildi. 3 kişi tutukladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’na tırla giriş yapan A.S. (E-70) çantada muhafaza edilen muhtelif makyaj ürünlerini gümrüğe beyan etmeden başka bir araca aktarmaya çalıştığı sırada Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin Mutluyaka’da yaptığı operasyonda A.E.Ş.’nin (E-19) kullandığı, B.O.’nun (E-19) yolcu olduğu araçta Kıbrıs’ın kuzeyi menşeili çeşitli markalarda 88 elektronik sigara bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.