Güç-Sen yarın tam gün greve gidecek
Gümrük Çalışanları Sendikası , zamları, pahalılığı ve yoksullaşmayı protesto etmek için bazı çalışanlar dışında yarın tam gün greve gidecek.
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Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), zamları, pahalılığı ve yoksullaşmayı protesto etmek için bazı çalışanlar dışında yarın tam gün greve gidecek.
Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan yaptığı yazılı açıklamada, Ercan salonda çalışanlar, 24/72 çalışanlar ve otomasyon eğitimine katılacak olanlar hariç tüm bölgelerde tam gün grev yapacaklarını duyurdu.
Özdoğan, tüm bölgelerde Salı gece 24.00’e kadar ek mesai çalışmayacaklarını bildirdi.
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