Greko Burnundaki antenler yok edilecek

Güneydeki Greko Burnu’ndaki antenlerin, patlayıcı maddelerin kullanılmasıyla kaldırılacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Greko Burnu’ndaki antenlerin kaldırılması-yıkılmasına ilişkin izin başvurusunun, çevre onayı için Çevre Dairesi’nin önünde bulunduğunu yazdı.

Gazete, Greko Burnu’nda bulunan, radyo kanallarına ait 7 antenin patlayıcı maddelerin kullanılmasıyla kaldırılacağını belirtti.

Gazete o bölgede Amerikan BBG (United States Broadcasting Board of Governors), Fransız SOMERA isimli kuruluşlarının daha önceden yayınlarına son verme kararı aldığını da anımsattı.

Habere göre Ay.Napa Belediyesi, antenleri kaldırmak için Rum Çevre Dairesi’nin onayını bekliyor.