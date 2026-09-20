Gönyeli’de park halindeki araçta, Girne’de ise restoran mutfağında yangın çıktı

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli’de Şehit Mustafa Orhan Sokak’ta dün saat 14.30 sıralarında, bir apartmanın ön kısmında park halinde bulunan RH 465 plakalı panelvan araçta, muhtemelen aracın ön göğüs kısmında bulunan taşınabilir şarj cihazının (powerbank) güneş ışınlarından ısınıp, alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın ön göğsü ve içerisindeki elektrik aksamları ile iç tavan döşemesi zarar gördü, oluşan ısıdan dolayı ise ön cam da çatladı.

Girne’de faaliyet gösteren restoranın mutfağında dün akşam saat 19.30 sıralarında, muhtemelen üst kızartma makinesinde biriken yağların ısınıp alevlenmesi ve akabinde baca içerisinde biriken yağ kalıntılarını da tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, söz konusu üst kızartma makinesi ile 3 metrekarelik ahşap dış pervaz zarar gördü, oluşan ısıdan dolayı ise mutfağın duvarları islendi ve sıvaları da döküldü.

İskele’de izinsiz müzik yayını yapan mekan işletmecisine yasal işlem

İskele’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, dün akşam saat 21.30 sıralarında, polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, yetkili makamdan alınmış müzik izni olmadığı halde, ses yükseltici cihaz ve hoparlör kullanarak, açık alanda müzik yayını yapıldığı tespit edildi.

Bahse konu eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.