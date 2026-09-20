Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, dün saat 21.30 sıralarında, 148 miligram alkollü içki tesiri altındaki Emine Keremoğlu (K-27), yönetimindeki YM 214 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda park halinde bulunan AA 574 M plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

YM 214 plakalı araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.