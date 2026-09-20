YKP’den doğal gaz aramalarının durdurulması çağrısı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Nepal'de yaşanan sel felaketinin iklim değişikliğinin bir sonucu olduğuna işaret ederek, Kıbrıs etrafında da doğal gaz aramalarının durdurulması çağrısında bulundu.

YKP Sekreteryası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS), Nepal'deki sel felaketinin kaynağının buzul çökmesi olduğunu açıkladığı, Birleşmiş Milletler’in verilerine göre de Nepal'de son otuz yılda buzulların yaklaşık üçte birinin erdiği belirtildi ve "Bu bir doğal afet değil, iklim krizinin somut sonucudur" dedi.

Bilim insanlarının küresel ısınma sürdükçe doğa felaketlerinin daha sık ve daha yıkıcı hale geleceğine işaret ettiği belirtilen açıklamada, hedefi İnsan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak olan Paris Anlaşmasının uygulanması gerektiği belirtildi. "Karbon salımlarının azaltılması ve sıfırlanması hedefleri masada kalıp uygulamaya geçmediği sürece, Nepal’de yaşanan felaket bir istisna değil bir öngörü olarak okunmalıdır" denildi.

İklim değişikliğinin etkileri gözle görülürken, Doğu Akdeniz’de yeni fosil yakıt yatağı için aramaların da devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yeni Kıbrıs Partisi, Kasım 2020’de Parti Meclisi kararıyla aldığı tutumu bir kez daha hatırlatır: doğal gazlar doğal yerlerinde kalsın. Dünyanın yeni bir fosil yakıt kaynağına değil, var olanı toprağa bırakacak bir iradeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle Doğu Akdeniz’deki tüm doğal gaz ve diğer fosil yakıt aramalarının, gerek Kıbrıs açıklarında gerek Anamur-Teknecik hattında, hemen durdurulmasını yeniden talep ediyoruz" denildi.

Doğu Akdeniz'de yapılan aramaların bölge barışını da tehdit ettiği görüşünün belirtildiği açıklamada, "Sismik araştırma gemileri, savaş gemileri ve yeni boru hattı projelerini korumaya yönelik askeri ittifaklar, aynı arama alanlarının etrafında birikmektedir. Fosil yakıt yarışı, hem gezegeni hem Doğu Akdeniz’i daha kırılgan hale getirmektedir" ifadelerine yer verildi.