Alzheimer’da bilimin yeni rotası YDÜ’de konuşuldu

Alzheimer hastalığının nedenleri, erken tanı olanakları ve tedavideki yeni yaklaşımlar, Dünya Alzheimer Günü kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) düzenlenen sempozyumda ele alındı. Alanında uzman akademisyenlerin bir araya geldiği sempozyumda, hastalığa ilişkin güncel bilimsel çalışmalar ve umut veren gelişmeler paylaşıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Enstitüsü (DESAM), Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Grubu ve Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı iş birliğinde düzenlenen Dünya Alzheimer Günü Sempozyumu, “Alzheimer Hastalığında Son Gelişmeler” başlığıyla İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sempozyumun moderatörlüğünü DESAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fazile Aksu’nun yaptığı etkinliğin açılış konuşmasını ise DESAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seda Vatansever gerçekleştirdi. Bilimsel bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı sempozyum, Alzheimer hastalığının farklı yönleriyle ele alınmasına ve hastalığın tanı ve tedavisine yönelik güncel gelişmelerin değerlendirilmesine olanak sağladı.

Tanı ve tedavide umut veren gelişmeler paylaşıldı!

Sempozyum kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Kevser Özden, “Alzheimer Hastalığına Moleküler Bakış” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Alzheimer hastalığının moleküler düzeydeki mekanizmalarının ele alındığı sunumda Prof. Dr. Özden, hastalığın oluşum ve ilerleme sürecinde rol oynayan moleküler ve hücresel mekanizmalar hakkında güncel bilimsel değerlendirmelerde bulundu.

DESAM Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Grubu ve Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazile Aksu ise “Alzheimer Hastalığı Tanı ve Tedavisinde Umut Veren Gelişmeler” başlıklı sunumuyla sempozyumda yer aldı. Prof. Dr. Aksu’nun sunumunda Alzheimer hastalığının tanı ve tedavisinde son dönemde öne çıkan gelişmeler ele alındı.

DESAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seda Vatan:

“Araştırma gruplarımıza öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi bekliyoruz”

Alzheimer hastalığının yalnızca hastayı değil, hasta yakınlarını ve toplumu da etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden DESAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seda Vatansever, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında sempozyumu düzenlediklerini belirterek, “Alzheimer yalnızca hastayı etkileyen bir hastalık değil; hastaya bakım veren kişileri, ekonomiyi ve toplumun sosyal yaşamını da etkiliyor. Bu nedenle Alzheimer konusunda yeni ufukların neler olduğunu, hastalığa yönelik nasıl yeni ilaçlar ve etken maddeler geliştirebileceğimizi araştırmak büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Alzheimer hastalığında erken dönemde başlayan değişimlere de dikkat çeken Prof. Dr. Vatansever, hastalığın belirtileri ortaya çıkmadan yıllar önce beyinde hasar süreçlerinin başlayabildiğini belirterek, erken tanı ve tedaviye yönelik araştırmaların önemini vurguladı. “Araştırma gruplarımıza öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Vatansever, “Onların bu çalışmaların içerisinde yer alması bizler için çok değerli” dedi.