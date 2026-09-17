Gönyeli ve Bafra’da uyuşturucu: Üç kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli’de dün polis tarafından I.E.K.(E-30) ve H.A’nın (E-23) evinde arama yapıldı. Aramalarda zanlıların tasarruflarında toplam 175 LSD türü ile 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 kağıt parçası, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 7 poşet ve 2 hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Bafra'da aracında arama yapılan bir kişinin tasarrufunda uyuşturucu bulundu

Bafra’da, polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.B’nin (E-21) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Aramalarda zanlının tasarrufunda yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.