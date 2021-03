Go Social projesinin ağ oluşturma etkinliği gerçekleşti

“Go Social” projesi 26 Şubat 2021 tarihinde sanal ağ oluşturma etkinliği düzenledi. İki toplumlu sosyal girişim fikirleri tetiklemeyi ve Kıbrıs’ın kuzeyinde sosyal girişimler için yasal çerçeve oluşturulması yolunda ilk adımları atan etkinlikte, çeşitli uzmanların sunumlarına ve akabinde katılımcıların sorularına ve önerilerine yer verildi. Yeşil ve döngüsel ekonominin yanı sıra, Avrupa Birliği ülkelerindeki ve Kıbrıs’taki sosyal girişimler de tanıtıldı. Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty’nin açılışını yaptığı etkinliğin sonuçları ileriki günlerde projenin web sitesinde paylaşılacak.

Toplumsal hedefleri girişimci bir ruhla birleştiren sosyal girişimler, daha geniş sosyal, çevresel veya topluluk hedeflerine ulaşmaya odaklı girişimcilik modelidir. Maddi güçlüklerle karşı karşıya olan insanların büyük bir oranına istihdam fırsatı sunabilen sosyal girişimler, geleneksel şirketlere göre birçok farklılık gösteriyor. Özellikle hassas gruplar ve belli sektörlerde istihdamı mümkün olmayan kişilere istihdam önceliği veren sosyal girişimler, elde ettikleri kârın büyük bir kısmını yeniden yatırım olarak kullanırlar. Bu işletmelerin aynı sektördeki diğer işletme türleriyle eşit düzeyde faaliyet gösterebilmeleri için uygun bir mali, idari ve yasal ortam yaratmayı amaçlayan Avrupa Komisyonu, sosyal girişimlerin sahadaki durumunu iyileştirmek için bir dizi çalışmalar yürütüyor.

Go Social projesinin ağ oluşturma etkinliği, Kıbrıs'ta kolektif fayda arayışı unsuru içeren sosyal girişimlerin geliştirilmesi için Kıbrıs'ın güneyinde sosyal girişimlerin önünü açacak bir yasanın kabul edilişinin akabinde gerçekleştirildi. 'Sosyal girişimler ve Avrupa'daki Ekosistemleri' sentez raporuna göre, halihazırda 16 Avrupa Birliği ülkesi geçtiğimiz on yılda sosyal girişimleri desteklemek için yeni yasalar kabul ederken, 11 ülke bu yasanın gelişimini desteklemek için açık politikalar oluşturuyor. Go Social projesi son iki buçuk yılda gerçekleştirdiği iki toplumlu kapasite geliştirme ve farkındalık yaratma etkinliklerine ilaveten, ağ oluşturma etkinliğiyle de Kıbrıs’ta ve Kıbrıslı Türk toplumu için sosyal girişimcilerin önünü açmak için atılması gereken adımları uzmanların desteğiyle katılımcılarla paylaştı.

Pandemi ve küresel ısınma gibi dünyayı tehdit eden elzem sorunları çözümlemek için, yaşam şeklimizden işletme modelimize, bu sorunlara katkıda bulunmak yerine, en kısa zamanda çözümlenmelerine destek olacak şekilde hareket edilmelidir. Avrupa 2020 stratejisi, girişimciliği ve serbest mesleği akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme elde etmenin anahtarı olarak kabul ediyor. Yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refahtan yararlanmasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olan Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı özünde çevresel ve toplumsal kaygı barındıran sosyal girişimler hâlihazırda gerçekleştirmek için çalışır vaziyetteler. Kıbrıs’ta da sosyal girişimciliğin önünü açmak, sosyal girişimciler yetiştirip, desteklemek için Go Social projesi Ağustos 2021’de tamamlanana kadar çalışmaya devam edecek ve işbirliği yapmak isteyen topluluk, oluşum ve bireylere destek vermeye devam edecek.