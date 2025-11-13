Girne’de ve Dikmen'de alkollü araç kullanarak trafik kazası yapan iki kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün 21.00 sıralarında 44 yaşındaki İbrahim Soğuk, 142 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla seyrederken öncelik hakkı vermeyerek 28 yaşındaki Cansu Cihangir’in kullandığı araca çarptı.

Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, zanlı alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

146 miligram alkollü sürücü karşı şeride geçerek kazaya neden oldu

Dikmen’de 33 yaşındaki Hasan Soyutok, 146 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla yolun sağına geçerek karşıdan gelen 28 yaşındaki Caner Kurumuş’un aracıyla çarpıştı.

Dün 23.00 sıralarında yaşanan kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

Zanlı alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.