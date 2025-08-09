Girne'de Ramadan Cemil Meydanı yön tabelaları monte ediliyor

Girne Belediyesi, Ramadan Cemil Meydanı’ndaki yeni trafik düzenlemesinin tamamlanmasıyla, yönlendirme tabelalarının pazartesi günü monte edileceğini duyurdu.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, yeni düzenleme kapsamında; Ecevit Caddesi’nden kuzey yönüne gelen araçlar, çarşı ve Antik Liman (Kale arkası) yönüne dönebilecek veya durmaksızın yol hakkına sahip şekilde Hastane yönüne doğru Mustafa Çağatay Caddesi’ne devam edebilecek.

Mustafa Çağatay Caddesi’nden gelen araçlar da, Lefkoşa yönüne kesintisiz olarak ilerleyebilecek. Ancak aynı yönden gelip çarşıya dönecek sürücüler, kavşak noktasında durduktan sonra, yolun boş olması halinde çarşı yönüne devam edebilecek.

Mustafa Çağatay Caddesi yönünden gelip, Antik Liman ve Kale arkası bölgesine gitmek isteyen araçlar ise, itfaiye yanından güneye dönüp, Colony Otel karşısından Ecevit Caddesi’ne katılarak, Antik Liman bölgesine ulaşabilecek.

Kale arkası ve Canbulat Caddesi’nden gelen araçlar, Lefkoşa’ya veya tekrar çarşıya gitmek için yine itfaiye yanından güneye dönüp, Ecevit Caddesi’nden Lefkoşa yönüne sola (güney), çarşı yönüne ise sağa (kuzey) dönebilecek.