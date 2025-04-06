"Girne Con Kahve"… Yüzyıllık miras

Tünay MERTEKÇİ

Kıbrıs kültüründe kahvenin yeri tartışılmaz. Misafirliklerde, iş ortamlarında, kafelerde ve daha pek çok yerde keyifle yudumladığımız kahve, uzun bir yolculuğun sonunda fincanlarımıza ulaşıyor. “Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır” atasözü de bu emeği ve yolculuğu en iyi şekilde özetliyor.

Kıbrıs’ta kahve denince akla gelen ilk markalardan biri olan "Girne Con Kahve" üretimiyle ülkeye değer katmaya devam ediyor. Girne Boğaz’daki merkezinde faaliyetlerini sürdüren Girne Con Kahve'nin direktörleri Ramiz Şadi ve Aslı Şadi ile yerli üretimin önemi, yaşadıkları zorluklar ve gelecek hedefleri üzerine konuştuk. Atalarından kalan mirası büyük bir özveriyle devam ettiren Şadi ailesi, Kıbrıs kültüründe önemli bir yere sahip olan markalarıyla gurur duyduklarını belirtiyor.

Yüzyıllık miras

1920’lerden bu yana, bir asrı aşkın süredir Con Kahve’yi ürettiklerini belirten Girne Con Kahve Direktörlerinden Ramiz Şadi, Old John Enterprises LTD. Girne Con Kahve olarak işlerinin başında olduklarını vurguluyor. "En kaliteli kahve çekirdeklerini Brezilya’dan getirtiyoruz ve Girne Boğaz’daki tesisimizde işleyerek tüketime hazır hale getiriyoruz. Ancak bu süreçte çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz. Global krizler, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve döviz dalgalanmaları üretimimizi etkiliyor" diyen Şadi, tüm bu zorluklara rağmen yüksek kalite anlayışlarından ödün vermediklerini belirtiyor.

“Ülkeye değer katmaya devam edeceğiz”

Girne Con Kahve, dört çeşit Türk kahvesi sunuyor: klasik, orta, çifte ve ekstra kavrulmuş. Şadi, ülke genelinde her damak tadına hitap eden kahveleri tüketicilere ulaştırdıklarını söylüyor. Ayrıca espresso kahve kahve üretimine de başladıklarını, espresso ve filtre kahvelerinin market raflarında yer aldığını ve bu alandaki çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor. Hedeflerinin ürün çeşitliliğini artırmak olduğunu vurgulayan Şadi, yüz yılı aşkın bir süredir yerli üretimle Kıbrıs ekonomisine katkı sağladıklarını belirtiyor. “Girne Con Kahvesi'nin tek üretim merkezi Girne Boğaz’dadir ve burada 25 kişi, yan kuruluşlar ve dağıtım ağıyla birlikte toplamda 150 kişiye istihdam sağlıyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 90'ı Kıbrıslı Türk. Biz büyük bir aileyiz ve birlikte üretmeye, ülkemize değer katmaya devam edeceğiz” diyen Şadi, halkı yerli üretimi desteklemeye ve taklit ürünlerden kaçınmaya davet ediyor. Piyasada kendini Girne Con Kahve olarak tanıtıp satış yapan firmalara karşı temkinli olunması gerektiğini belirten Şadi, kahve paketlerinin ve içeriğinin yıllardır değişmediğini, geleneksel yapısını koruduğunu hatırlatarak, dileyen herkesin üretim yerlerini ziyaret edebileceğini ve birlikte kahve içebileceklerini söyledi.

“Dışarıdan gelenlerle rekabet zor”

Girne Con Kahve Direktörlerinden Aslı Şadi ise yerli üretimin zorluklarına dikkat çekerek şunları söylüyor: "Kıbrıs’ta yerli üretim yapmak gerçekten zor. Dışarıdan gelen ürünlerle rekabet edebilmek için devletin yerli üretimi desteklemesi, girdi maliyetlerini düşürmesi ve sanayicilere teşvikler vermesi gerekiyor. Kahve çekirdeklerini Brezilya'dan getiriyoruz ve bu süreçte birçok engelle karşılaşıyoruz. Buna rağmen kaliteden ödün vermeden üretim yapmaya devam edeceğiz." Ayrıca büyük bir mücadele sonucunda Girne Con Kahve'nin Mayıs 2025 itibariyle Türkiye pazarında da yer alacağını duyuran Aslı Şadi, ürünlerin ilk haftada raflarda olacağını belirtti. Bunun yanı sıra, kahve severler için heyecan verici bir müjde veren Şadi, Girne Con Kafe’nin, Haziran 2025’te Girne Boğaz’da kapılarını açacağını duyurdu. Kıbrıs’ta var olabilmenin ve üretim yapmanın çok zor olduğuna dikkat çeken Şadi, yabancı markalarla rekabet güçlerinin aynı olmadığına işaret etti. Yerli üretimin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Şadi, devletin yerli üretime teşvikleri doğru bir şekilde yapmasının önemine işaret etti.

“Beş yıl içinde iş hacmimizi yüzde 25 artırdık”

1960'lardan beri Girne'de "Girne Con Kahve" olarak üretime başladıklarını ve faaliyetlerine devam ettiklerini yineleyen Aslı Şadi, 2019 yılından itibaren, yeni yerlerinde, son teknoloji makinelerle Boğaz'da üretim yaptıklarını belirtti. “Fabrikamız yenilendi ve Avrupa Birliği (AB) uyum sürecine girdik. HACCP başta olmak üzere, uyum süreci için gerekli birçok uygunluk belgesini almak adına çalışmalarımız devam etmektedir” diyen Şadi, hedeflerinin Türkiye'nin ardından Türk Devletleri, Arap ülkeleri ve AB ülkelerine açılmak olduğuna dikkat çekti. Gelen talepler doğrultusunda dış piyasaya yönelik açılımlarının da olacağını kaydeden Şadi, “Girne merkezden Girne Boğazı'na taşınarak büyüyen iş hacmimize daha iyi yanıt verebiliyor, ayrıca kafemiz için de büyük bir avantaj sağlayacağımıza inanıyoruz. Boğaz'ın eşsiz havasında, kahvemizi Girne Con severlerle buluşturmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. 2020 yılında Girne Con Kahve'yi satın alarak, beş yıl içinde iş hacimlerini yüzde 25 artırdıklarından söz eden Şadi, “Her damak tadına hitap edebilmek için gelen talepleri değerlendirdik ve özellikle Orta Kavrulmuş ile Çifte Kavrulmuş kahvelerimizi piyasaya tanıtma ve tattırma imkânı bulduk” dedi. Aslı Şadi, “Klasik Girne Con Kahvemizin yanı sıra, daha yoğun kavrulmuş kahvelerimiz de raflarda yerini aldı. Tüm kahve çeşitlerimiz, Kıbrıs’ın her noktasına bayilerimiz, alt bayilerimiz ve toptancılarımız aracılığıyla ulaşıyor. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye ekledi.