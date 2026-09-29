Eczanelerin yeni çalışma saatleri açıklandı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), eczacıların yeni çalışma saatleri ve nöbet uygulamalarını açıkladı.

KTEB'ten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde 2 Mayıs’a kadar devam edecek kış döneminde eczaneler; hafta içi 08.00-17.30, cumartesi 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak. Nöbetçi eczaneler ise 08.00-00.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Öte yandan, 3 Mayıs-26 Eylül 2027 döneminde ise; Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde eczaneler pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-17.30, perşembe ve cumartesi günleri 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak. Nöbetçi eczaneler 08.00-00.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Açıklamada, kış dönemi uygulamasının dün yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Kış dönemi uygulamasında Mesarya bölgesinde eczaneler hafta içi 08.00-19.00, cumartesi 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak. Nöbetçi eczaneler cumartesi 13.30-19.00, pazar, bayram ve resmi tatillerde ise 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Karpaz bölgesinde ise eczaneler hafta içi 08.00-17.30, cumartesi 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak. Nöbetçi eczaneler hafta içi, hafta sonu, bayram ve resmi tatillerde 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Lefke’de 22.00’den sonra “on-call” sistemi

Lefke’de ise eczaneler hafta içi 08.00-17.30, cumartesi 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak.

Nöbetçi eczaneler 08.00-22.00 saatlerinde açık olacak, 22.00-00.00 arasında ise “on-call” sistemi (çağrı üzerine hizmet) uygulanacak. Aynı uygulama pazar, bayram ve resmi tatillerde de geçerli olacak.

İskele’de ise eczaneler hafta içi 08.00-17.30, cumartesi 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak. İskele’de nöbetçi eczaneler hafta içi, pazar, bayram ve resmi tatillerde de 08.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek.

Nöbet bölgesi dışında kalan eczaneler hafta içi 08.00-19.00, cumartesi 08.00-16.00 saatlerinde açık olacak; pazar günleri, bayram ve resmi tatillerde ise kapalı olacak.

Yaz dönemi

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde 3 Mayıs-26 Eylül 2027 döneminde ise eczaneler; pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-17.30, perşembe ve cumartesi günleri 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak. Nöbetçi eczaneler 08.00-00.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Mesarya bölgesinde eczaneler yaz döneminde perşembe öğleden sonra kapalı olacak; diğer hafta içi günlerde 08.00-19.00, cumartesi 08.00-13.30 saatlerinde hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Lefke’de yaz döneminde eczaneler pazartesi, salı, çarşamba ve cuma 08.00-17.30, Perşembe ve cumartesi 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak. Nöbetçi eczaneler 08.00-22.00 saatlerinde açık olacak, 22.00-00.00 arasında ise “on-call” sistemi (çağrı üzerine hizmet) uygulanacak. Aynı uygulama pazar, bayram ve resmi tatillerde de geçerli olacak.

İskele’de yaz döneminde perşembe günleri eczaneler 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak ve öğleden sonra kapanacak; hafta içi diğer günlerde 08.00-17.30 saatlerinde hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler hafta içi, pazar, bayram ve resmi tatillerde de 08.00-22.00 saatlerinde açık olacak.