Eczanelerin yeni çalışma saatleri açıklandı
Eczacılar Birliği, eczacıların yeni çalışma saatleri ve nöbet uygulamalarını duyurdu.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), eczacıların yeni çalışma saatleri ve nöbet uygulamalarını açıkladı.
KTEB'ten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde 2 Mayıs’a kadar devam edecek kış döneminde eczaneler; hafta içi 08.00-17.30, cumartesi 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak. Nöbetçi eczaneler ise 08.00-00.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Öte yandan, 3 Mayıs-26 Eylül 2027 döneminde ise; Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde eczaneler pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-17.30, perşembe ve cumartesi günleri 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak. Nöbetçi eczaneler 08.00-00.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Açıklamada, kış dönemi uygulamasının dün yürürlüğe girdiği kaydedildi.
Kış dönemi uygulamasında Mesarya bölgesinde eczaneler hafta içi 08.00-19.00, cumartesi 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak. Nöbetçi eczaneler cumartesi 13.30-19.00, pazar, bayram ve resmi tatillerde ise 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Karpaz bölgesinde ise eczaneler hafta içi 08.00-17.30, cumartesi 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak. Nöbetçi eczaneler hafta içi, hafta sonu, bayram ve resmi tatillerde 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Lefke’de 22.00’den sonra “on-call” sistemi
Lefke’de ise eczaneler hafta içi 08.00-17.30, cumartesi 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak.
Nöbetçi eczaneler 08.00-22.00 saatlerinde açık olacak, 22.00-00.00 arasında ise “on-call” sistemi (çağrı üzerine hizmet) uygulanacak. Aynı uygulama pazar, bayram ve resmi tatillerde de geçerli olacak.
İskele’de ise eczaneler hafta içi 08.00-17.30, cumartesi 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak. İskele’de nöbetçi eczaneler hafta içi, pazar, bayram ve resmi tatillerde de 08.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek.
Nöbet bölgesi dışında kalan eczaneler hafta içi 08.00-19.00, cumartesi 08.00-16.00 saatlerinde açık olacak; pazar günleri, bayram ve resmi tatillerde ise kapalı olacak.
Yaz dönemi
Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde 3 Mayıs-26 Eylül 2027 döneminde ise eczaneler; pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-17.30, perşembe ve cumartesi günleri 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak. Nöbetçi eczaneler 08.00-00.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Mesarya bölgesinde eczaneler yaz döneminde perşembe öğleden sonra kapalı olacak; diğer hafta içi günlerde 08.00-19.00, cumartesi 08.00-13.30 saatlerinde hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Lefke’de yaz döneminde eczaneler pazartesi, salı, çarşamba ve cuma 08.00-17.30, Perşembe ve cumartesi 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak. Nöbetçi eczaneler 08.00-22.00 saatlerinde açık olacak, 22.00-00.00 arasında ise “on-call” sistemi (çağrı üzerine hizmet) uygulanacak. Aynı uygulama pazar, bayram ve resmi tatillerde de geçerli olacak.
İskele’de yaz döneminde perşembe günleri eczaneler 08.00-13.30 saatlerinde açık olacak ve öğleden sonra kapanacak; hafta içi diğer günlerde 08.00-17.30 saatlerinde hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler hafta içi, pazar, bayram ve resmi tatillerde de 08.00-22.00 saatlerinde açık olacak.