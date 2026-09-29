Can Kara: Hız Kameraları Yeterli mi?

Doç. Dr. Can Kara*

Şehir Plancısı

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Hız Kameraları Yeterli mi?

Belirli dönemlerde gündeme gelen hız kameralarının olası kazaları azaltacağı ve trafik açısından güvenliği artıracağı konusunda temel bir algı olduğu söylenebilir. Evet, hız kameralarının en riskli noktalarda veya kavşaklarda trafik kazalarını azalttığını söylemek mümkün. Bazı noktalarda kameraların hızın düşürülmesini sağladığını ve bu sayede kavşak güvenliğini artırdığını söyleyebiliriz. Ancak her noktada bunun geçerli olmadığını görmekteyiz. Bazı noktalarda kamera olmasına rağmen kazalar gerçekleşmeye devam edebiliyor. Bu noktalara örnek olarak Girne Ciklos Mevkii ve Gazimağusa Nehir Caddesi üzerindeki hız tespit kamera bölgelerini sizler için incelemeye çalıştık.

Girne Ciklos Mevkii

Ciklos Mevkii Girne Lefkoşa anayolu üzerinde en çok kaza alan noktalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kaza verilerine göre, yoğunluk analizlerine baktığımızda kamera konulan yerin en fazla kaza olan noktalardan birisi olduğunu belirgin bir şekilde görebilmekteyiz. 2021 yılı itibarı ile kamera konduktan sonra dahi kazalar olmaya devam etmektedir (Bkz Harita 1).

Harita 1: Ciklos Mevkii Kaza Yoğunluk Haritası



Nehir Caddesi (Yeni Hastane Yolu)

Nehir Caddesi, Gazimağusa Kentinde eski Lefkoşa-Gazimağusa arteri ile sanayi bölgesini birbirine bağlayan önemli bir cadde olarak karşımıza çıkmaktadır. Cadde olarak tanımlanmasına rağmen fiziksel açıdan standartların altında bir yol genişliğine sahiptir. Yapıldığı dönemde bir gidiş bir geliş olarak tasarlanan caddede, çok fazla kaza olması sebebiyle 2019 yılında tek yöne çevrildiği belirtilmektedir. Cadde üzerinde sanayi bölgesine birçok farklı noktadan tali yol erişimleri mevcuttur. Bölgenin kuzey kısmında ise hız tespit kamerası mevcuttur. Kamera mevcut olmasına rağmen, kamera noktasının hemen sonrasında halen birçok kaza yaşandığını kaza verilerinden görebilmekteyiz. Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanarak oluşturduğumuz kaza yoğunluk haritalarından da görüleceği gibi hız kamerasının sonrasında bir çok kaza olduğu açıkça görülmektedir (Bkz Harita 2, Resim 2).

Harita 2: Nehir Caddesi Kaza Yoğunluk Haritası



Resim 2: Nehir Caddesi Hız Tespit Kamerası Sonrası Bölgesi

Hız kamerası olmasına rağmen bu noktada kazaların devam ettiğini yalnızca bir kaç fotoğraf ile değil, yıllar içerisinde olan kaza verileri ile görebilmekteyiz.

Peki bu kazalar neden devam etmektedir?

Yolun geometrik tasarımının ve standartlarının yeterli olmaması, hız kamerasına rağmen kaza risklerinin azalmasını veya tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayamadığı açıktır.

Hız kameralarının tek başlarına yeterli olmayacağı kaza verileri ile açık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yolların geometrik tasarımları ile ilgili standartların korunması, yatay ve dikey işaretlemelerin belirgin olması, aydınlatma sorunlarının giderilmesi ve benzer konulardaki iyileştirmeler olması ile kaza risklerinin azaltılması mümkün olacağına inanarak çok fazla kaza olan bu noktaların bir an önce iyileştirilmesi adına ilgili bakanlığın adım atması gerektiğini yeniden vurgulamalıyız.



Peki bu adımları kimler atmalı?

Tabi ki en önemli sorunlardan birisi de bu. Merkezi yönetim Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Dairesi mi, yoksa ilgili yerel yönetimler mi?

Yıllar içerisinde merkezi yönetimin ortaya koyduğu çabanın aslında yeterli olmadığı çok net anlaşılabiliyor. Bu kapsamda yerel yönetimlerin de artık kazalar ile mücadelede yetkilendirilmesi ve yerel yönetimler içerisinde trafik koordinasyon birimlerinin ivedi olarak kurulmasının zamanı geldiğini söylememiz gerekiyor.

Hız tespit kameralarının yanı sıra kazaların azaltılması adına trafik eğitimi konusunun da bir an önce hayata geçirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle ilkokul çağından itibaren trafik ile ilgili eğitimlerin hayata geçirilmesi ile birlikte kazaların azaltılması konusunda önemli bir adım atılabilmesi mümkündür. Türkiye Cumhuriyetinde 2006 yılında Trafik Eğitimi ve İlk Yardım dersi ilköğretim 4. ve 5. sınıflarda haftada bir saat olarak okutulması zorunlu hale getirilmiştir. Bizim ülkemizde ise zorunlu bir trafik eğitim dersi bulunmamaktadır.

Kazaların azaltılmasına yönelik gerekli adımların atılması ve kazaların azaltılması dileğiyle.