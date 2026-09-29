Deniz Atalar: Trafikte Güvenli Sistem Yaklaşımı

Yrd. Doç. Dr. Deniz Atalar

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Trafikte Güvenli Sistem Yaklaşımı

Dünya Sağlık Örgütü her yıl trafik çarpışmalarından dolayı 1,16 milyon insanın yaşamını yitirdiğini belirtmektedir. Paylaşılan istatistikler ölümlerin özellikle düşük ve orta gelir seviyesine sahip olan ülkelerde daha yüksek oranlarda olduğunu göstermektedir.

Özellikle 1990’lı yıllarda İsveç devleti “Vizyon Sıfır” ve Hollanda devleti “Sürdürebilir Güvenlik” stratejilerini ortaya koyarak trafik çarpışmalarından kaynaklanan ölüm ve ciddi yaralanmaların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Belirtilen yaklaşımların başarılı olması için karışık dinamikleri içeren birçok bilimsel alanda kullanılan sistem teorisi yaklaşımının trafik güvenliği için de kullanılması gerektiğini ortaya koydu ve bu gereksinimi etik bir duruş olarak ifade etti. Trafik güvenliği açısından bu yöntemlerin trafik sistemini kullanan bireysel yol kullanıcıları yerine sistemi tasarlayan, inşa eden ve yöneten paydaşlara sorumluluğu yöneltmesi oldukça önemliydi.

Bu ülkeleri son 20 yılda birçok ülke takip etti ve Türkiye Cumhuriyeti dahil olmak üzere 100’ün üzerinde devlet bu yaklaşımları benimseyerek ortaya çıkan “Güvenli Sistem Yaklaşımını” yol güvenliği politikası olarak benimsedi. Bu yaklaşım içerisinde beş ana unsur belirtilmektedir: (1) güvenli hızlar (yönetmelikler ve tasarıma güvenli bir şekilde bağlı araç hız sınırları), (2) güvenli altyapı, (3) güvenli araçlar, (4) güvenli yol kullanıcı davranışları ve (5) yüksek kaliteli çarpışma sonrası bakım. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler 2011 – 2020 arasında ve 2021 – 2030 yılları arasında trafik güvenliği açısından “Yol Güvenliği Eylem 10 yılı” belirterek trafik çarpışmalarından kaynaklanan ölüm ve ciddi yaralanmaların her 10 yılda %50 azalmasını amaçlamaktadır. Temel amaç 2050 yılında trafik çarpışmalarından kaynaklanan herhangi bir ölümün olmamasıdır.

Kuzey Kıbrıs’ta trafik güvenliği açısından şimdiye kadar “Vizyon Sıfır” ifadesi daha önce görev yapan bazı Ulaştırma Bakanları tarafından ifade edilmesine rağmen bu hedef somut bir şekilde ortaya konmadı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2020 – 2023 yılları arasında paylaşılan faaliyet raporları içerisinde “Eğitim, Denetim, Mühendislik, Acil Hizmetler, Açığa Çıkarma, Değerlendirme ve Teşvik unsurlarından oluşan Vizyon Sıfır Trafik Güvenliği Sistemi benimsenecektir” ifadesi yer almış olup bu ifade 2024 - 2025 yılları arasında paylaşılan raporlarda yer bulmamaktadır. Bu ifadeyi destekleyecek nitelikte bazı kısa açıklamalar bulunmasına rağmen gerçek anlamda sistemin benimsendiğini gösteren bir eylem planı yoktur. Son yıllarda “Vizyon Sıfır” ifadesini kullanan siyasilerin, kurumların ve derneklerin artması ve bu ifadenin içinin doldurulmaya çalışması olumlu bir gelişme olarak düşünülebilir. Ancak “Güvenli Sistem Yaklaşımının” gerçekçi bir şekilde trafik master planına dahil olması gerekmektedir. Son olarak paylaşılan 2021 – 2030 yıllarını kapsayan trafik master planı içerisinde sistem yaklaşımını benimseyen trafik güvenliği önerileri bulunmamaktaydı.

Trafik sistemi çok karmaşık bir yapıya sahip olduğu için ancak gerçekçi kısa, orta ve uzun vadeli hedefler konarak bir değişimin olması mümkündür. Bunun için toplumun doğru taleplerine ek olarak siyasi iradenin ortaya konması gerekmektedir. Kayıtlı araç sayısı 2016 yıllında 182,437 araç iken ulaştırma bakanlığı Mayıs 2026 ayında toplam araç sayısının 447,592 olduğunu ifade etti. Bu sayıyı mevcut yol altyapısının sağlıklı bir şekilde kaldırması güçtür. İstatistik kurumu tarafından paylaşılan bilgiler değerlendirildiğinde 2016 yıllında trafik çarpışmalarından hayatını 32 kişi kaybederken 2024 yılında ise 51 kişi hayatını kaybetmiştir. Polis genel müdürlüğü tarafından rapor edilen çarpışma sayılarında 2019 – 2022 yılları arasında bir azalma belirtilirken son üç yılda bir artış olduğu gözlemlenmektedir.

Olumsuz olan bu tablonun giderilmesi için Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen “Küresel Yol Güvenliği Performans Hedeflerinin” (Global Road Safety Performance Targets) Ulaştırma Bakanlığı tarafından benimsenmesi gerekmektedir. 2030 yılına kadar belirtilen 12 hedef:

Bir takvime bağlı hedefler içeren kapsamlı ve çok sektörlü bir ulusal yol güvenliği eylem planı oluşturmalıdır. Yol güvenliği ile ilgili temel BM hukuki düzenlemelerinin benimsenmesi gerekmektedir. Tüm yeni yollar, yol güvenliğini dikkate alan ve tüm yol kullanıcılarına yönelik teknik standartları karşılayan üç yıldız ya da üzeri bir güvenlik derecelendirmesine sahip olmalıdır. Mevcut yollardaki seyahatlerin %75'inden fazlası, yol güvenliğini dikkate alan ve tüm yol kullanıcılarına yönelik teknik standartları karşılayan yollarda gerçekleşmelidir. Yeni (üretilen, satılan veya ithal edilen) ve kullanılmış araçların %100'ü; önerilen öncelikli küresel teknik yönetmelikler veya eşdeğer kabul görmüş ulusal performans gereklilikleri gibi yüksek kaliteli güvenlik standartlarını karşılamalıdır. Belirlenen hız sınırının üzerinde seyreden araçların oranı yarı yarıya azaltılmalı ve hız kaynaklı yaralanma ve ölümlerde azalma sağlanmalıdır. Kaskları doğru şekilde kullanan motosiklet kullanıcılarının oranı %100'e yakın bir seviyeye çıkarılmalıdır. Emniyet kemeri veya standart çocuk koruma sistemleri kullanan motorlu araç yol kullanıcı oranı %100'e yakın bir seviyeye çıkarılmalıdır. Alkol kullanan sürücülerden kaynaklanan trafik yaralanmaları ve ölümlerinin sayısı yarı yarıya azaltılmalı ve/veya diğer psikoaktif maddelerden kaynaklananlarda da azalma sağlanmalıdır. Araç kullanırken cep telefonu kullanımını kısıtlayan veya yasaklayan ulusal yasalara sahip olmalıdır. Profesyonel sürücüler için azami sürüş süreleri ve gerekli dinlenme sürelerine ilişkin düzenlemeler yapmalı ve/veya bu alandaki uluslararası/bölgesel düzenlemelere taraf olmalıdır. Karayollarında yaşanan trafik çarpışmaları sonrasında profesyonel acil durum müdahale sürelerini en aza indirmek amacıyla ulusal hedefler belirlenmeli ve bunlara ulaşmalıdır.

Bu hedeflere ulaşmak için mevcut çalışma yöntemlerinin yetersiz olduğu ve yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu yapılanma içerisinde ilgili paydaşların birlikte çalışarak etkili bir planı ortaya koyması ve toplum ile paylaşması elzemdir. Trafik güvenliği ile ilgili bir ilerlemenin olması ancak hedeflerin somut ve ölçülebilir bir şekilde ortaya konması, yıllık olarak durum değerlendirilmesinin yapılması ve toplum ile bu bilgilerin paylaşılması sonucunda olabilecektir.