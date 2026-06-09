“Gençlik Sahnesi” kurs programı başvuruları 19 Haziran’da sona erecek

Girne Belediyesi, “Gençlik Sahnesi” kurs programı başvuru süresinin 19 Haziran’da tamamlanacağını bildirdi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nun, gençlerin sanatla buluşmasını teşvik etmek amacıyla yeni dönem tiyatro kurs kayıtları başladı.

“Gençlik Sahnesi” adıyla düzenlenen kurs programı, 11-13 yaş ve 14-17 yaş gruplarındaki gençlere yönelik gerçekleştirilecek.

Eğitmen Gözdem Şahinler tarafından verilecek eğitimlerde, katılımcılar, temel oyunculuk, sahne kullanımı, diksiyon, beden dili ve doğaçlama gibi tiyatronun farklı alanlarında eğitim alma fırsatı bulacak. Kurs, gençlerin özgüvenlerini geliştirmelerine, sosyal becerilerini artırmalarına ve sanata olan ilgilerini güçlendirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kurs kayıtlarının devam ettiği ve son başvuru tarihinin 19 Haziran Cuma olduğu duyurulan açıklamada, kursların aylık ücretinin 2 bin TL olacağı belirtildi.

Çalışmaların haftada bir gün yapılacağı, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 0533 821 21 44 numaralı telefonu arayabileceği, kayıt işlemleri için ise 0539 112 63 63 numarasından başvuru yapılabileceği kaydedildi.