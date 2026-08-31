Stelios Vakfı’ndan gemi faciası mağdurlarının yakınlarına mali destek

Stelios Vakfı, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında hayatını kaybeden veya kayıp olan kişilerin yakınlarına mali yardım yapılacağını açıkladı.

Vakfın açıklamasına göre, mali yardımdan yararlanmak isteyen mağdur veya kayıp kişilerin yakınlarının, başvuru sürecini Stelios Vakfı’nın internet sitesinde yayımlanacak başvuru formu üzerinden takip etmesi gerekiyor.

Mali yardım, her mağdurun en yakın yaşayan akrabasının banka hesabına havale yoluyla yapılacak. Yardımdan, ikinci dereceye kadar akrabalık ilişkisi bulunan kişiler de yararlanabilecek.

Başvuru için en yakın yaşayan akrabanın, mağdur veya kayıp kişiyle olan akrabalık ilişkisini kanıtlayan belgelerle birlikte Stelios Vakfı’na yazılı başvuru yapması gerekiyor.

Vakfın belirlediği öncelik sıralamasına göre en yakın yaşayan akraba; eş, baba, anne, en büyük yetişkin çocuk ve en büyük erkek veya kız kardeş olarak belirlendi.

Başvuru sahiplerinden çevrim içi formda, mağdur veya kayıp kişiyle olan akrabalık ilişkisini doğrulayan belgelerin yanı sıra iletişim bilgileri ve mali yardımın yatırılacağı banka hesabına ilişkin bilgileri, IBAN dahil, sunmaları istenecek.

Stelios Vakfı, başvuru sürecine ilişkin ayrıntıların www.steliosfoundation.com.cy adresinde yayımlanacağını duyurdu.